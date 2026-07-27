النفط يهوي بـ6% بعد توقف الهجمات الأمريكية والإيرانية

هبطت أسعار النفط بأكثر من 6% اليوم الاثنين بعدما ⁠⁠أوقفت الولايات ⁠⁠المتحدة وإيران مطلع هذا الأسبوع هجمات استمرت أسبوعين، مما عزز الآمال في حل دبلوماسي يوقف التصعيد ويسمح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% إلى 90.88 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام ‌‌غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 6% إلى 83.84 دولارا للبرميل.

ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، الذي ⁠⁠أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر ⁠⁠مضيق باب المندب.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن الرئيس دونالد ترمب ⁠⁠قرر وقف الهجمات مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وقال محلل الأسواق ⁠⁠لدى "آي جي ماركتس "، توني سيكامور، "تتزايد ⁠⁠الآمال في أن مسارا دبلوماسيا حقيقيا قد يكون آخذا في التبلور… إن العودة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا مع توفير قدر أكبر ‌‌من الوضوح بشأن السيطرة على مضيق هرمز ستكون نقطة انطلاق جيدة".

ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن ‌‌شركة ‌‌كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.