الذهب يرتفع 1% مع انخفاض أسعار النفط

ارتفع ‌‌الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين ⁠⁠بعد أن ⁠⁠أدى توقف المواجهات في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم ⁠⁠واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% في التداولات المبكرة قبل أن يقلص مكاسبه، ويُتداول حاليا عند مستوى 4093.1 دولارا للأوقية (الأونصة).

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.9% إلى 4106.10 دولارات، قبل أن تقلص مكاسبها أيضا.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الأحد إن إيران ستوقف هجماتها ‌‌ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قطر تعلن عن إطلاق بورصة للألماس

قطر تعلن عن إطلاق بورصة للألماس list 2 of 2 ارتفاع النفط يعيد رهانات رفع الفائدة الأمريكية end of list

وتراجعت أسعار النفط 6% مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع.

ويُتداول خام برنت عند 90 دولارا وقت كتابة التقرير.

أسعار الفائدة

ويثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي حين ⁠⁠يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ⁠⁠ضد التضخم، فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما ⁠⁠أعطى دفعة أكبر للذهب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس ⁠⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ⁠⁠الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي " أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80% ‌‌لرفع الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: