قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ⁠⁠⁠⁠ألبانيزي -⁠⁠⁠⁠اليوم الأحد- إنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي ⁠⁠⁠⁠دونالد ترمب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوما جديدة ⁠⁠⁠⁠على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسوما جمركية جديدة على سلع قادمة من 60 شريكا تجاريا، متهمة ‌‌‌‌تلك الدول بعدم الحد من تجارة المنتجات المصنعة بالعمالة القسرية، تزامنا مع انتهاء سريان رسوم عالمية مؤقتة بنسبة 10%.

ووصفت الحكومة، التي يقودها ألبانيزي، هذه الرسوم بأنها غير مبررة ⁠⁠⁠⁠وقالت إنها تسعى إلى ⁠⁠⁠⁠إلغائها.

وردا على سؤال اليوم الأحد عمّا إذا كان سيسعى إلى مناقشة هذه المسألة مع ترمب، قال ⁠⁠⁠⁠ألبانيزي "بالتأكيد".

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون "سنطرح هذه المسألة ⁠⁠⁠⁠على جميع المستويات في إطار ⁠⁠⁠⁠العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل".

وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترمب، تخضع الواردات ‌‌‌‌من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%.

وتخضع 17 ‌‌‌‌دولة ‌‌‌‌لرسوم 10% بينما تُفرض على 5 دول رسوم جمركية متفاوتة.