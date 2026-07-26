تركيا: 1.28 مليار دولار صادرات نحو سوريا في 6 أشهر

بلغت صادرات تركيا إلى سوريا 1.28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدّرت تركيا إلى سوريا فيما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، 3 ملايين و182 ألفا و61 طنا من المنتجات، بارتفاع 36.6% على أساس سنوي، وفق بيان مجلس المصدرين الأتراك.

تصدرت منتجات المطاحن قائمة الصادرات إلى سوريا بقيمة 103.9 ملايين دولار.

تلتها صادرات الإسمنت بقيمة 102.3 مليون دولار.

ومنتجات الكهرباء والطاقة بقيمة 80.1 مليون دولار.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك ورئيس مكتب سوريا في المجلس، جلال قاضي أوغلو في بيان، إن الصادرات إلى السوق السورية ارتفعت بنحو 70% خلال عام 2025، وإن هذا المنحى التصاعدي يتواصل خلال عام 2026.

وأضاف أن من شأن دمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، وتحسن الأوضاع الأمنية، والاستعداد لتشغيل معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين بكل طاقتهما، أن يسهم إيجابا في تنشيط التجارة بين البلدين.

واعتبر أوغلو أن الخطوات الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين تسهم في تعزيز الأهداف المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.