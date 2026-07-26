اقتصاد|تركيا

تركيا: 1.28 مليار دولار صادرات نحو سوريا في 6 أشهر

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ISTANBUL, TURKEY - MAY 02: A container ship navigates the Bosphorus Strait on May 02, 2025 in Istanbul, Turkey. The commercial transportation industry worldwide is bracing for further disruption to global shipping routes in the fallout of U.S. President Donald Trump's tariff war with China, which could trigger further changes in global trade flows. The Bosphorus Strait in Turkey, links the Black Sea and the Marmara Sea, and is a natural continental boundary between Asia and Europe. It is a vital shipping transit route allowing maritime connections from the Black Sea all the way to the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean and Indian Ocean making it a crucial shipping route for the movement of goods worldwide. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
سفينة حاويات تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (غيتي)
Published On 26/7/2026

بلغت صادرات تركيا إلى سوريا 1.28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدّرت تركيا إلى سوريا فيما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، 3 ملايين و182 ألفا و61 طنا من المنتجات، بارتفاع 36.6% على أساس سنوي، وفق بيان مجلس المصدرين الأتراك.

  • تصدرت منتجات المطاحن قائمة الصادرات إلى سوريا بقيمة 103.9 ملايين دولار.
  • تلتها صادرات الإسمنت بقيمة 102.3 مليون دولار.
  • ومنتجات الكهرباء والطاقة بقيمة 80.1 مليون دولار.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك ورئيس مكتب سوريا في المجلس، جلال قاضي أوغلو في بيان، إن الصادرات إلى السوق السورية ارتفعت بنحو 70% خلال عام 2025، وإن هذا المنحى التصاعدي يتواصل خلال عام 2026.

وأضاف أن من شأن دمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، وتحسن الأوضاع الأمنية، والاستعداد لتشغيل معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين بكل طاقتهما، أن يسهم إيجابا في تنشيط التجارة بين البلدين.

واعتبر أوغلو أن الخطوات الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين تسهم في تعزيز الأهداف المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالة الأناضول

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