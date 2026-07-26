المركزي السوري: انتهاء استبدال الأوراق النقدية القديمة الخميس

أعلن مصرف سوريا المركزي -اليوم الأحد- أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة ستنتهي الخميس المقبل بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.

وقال البنك في بيان على حسابه بموقع فيسبوك: "اعتبارًا من 31 يوليو/تموز (الحالي) تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية".

وأضاف البنك المركزي أن "مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة 5 سنوات، وستنفذ حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب".

وحدد البنك المركزي شروط تقديم طلب السحب في:

ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة.

لا تقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد.

تحويل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة.

وأشار المركزي السوري إلى أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

ودعا المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في 30 مايو/أيار الماضي قرارا يقضي بتمديد فترة استبدال العملة 30 يوما إضافيا، بدءا من الأول من الشهر الجاري.