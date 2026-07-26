الصادرات الصناعية الأردنية تنمو 8.2% في 5 أشهر بدعم تنوع الأسواق

ارتفعت الصادرات الصناعية الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.66 مليارات دينار (نحو 5.17 مليارات دولار)، مدفوعة بنمو الطلب في الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأظهرت البيانات، الصادرة اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات زادت بنحو 277 مليون دينار (نحو 391 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 3.39 مليارات دينار (نحو 4.78 مليارات دولار).

وقالت الغرفة إن النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي، بدعم من ارتفاع تنافسية المنتجات الأردنية، وتوسع الأسواق التصديرية، وزيادة تنوع المنتجات ذات القيمة المضافة.

وسجلت الصادرات إلى عدد من الأسواق نموا قويا، أبرزها سويسرا بنسبة 306.1% لتصل إلى 119 مليون دينار (نحو 168 مليون دولار)، والصين إلى 166 مليون دينار (نحو 234 مليون دولار)، وهولندا إلى 64 مليون دينار (نحو 90 مليون دولار)، وبلجيكا إلى 51 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار).

كما ارتفعت الصادرات إلى عدد من الأسواق العربية، منها سوريا إلى 125 مليون دينار (نحو 176 مليون دولار)، والإمارات إلى 155 مليون دينار (نحو 219 مليون دولار)، وفلسطين إلى 86 مليون دينار (نحو 121 مليون دولار)، وقطر إلى 53 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار).

توسع خارجي

وأظهرت البيانات توسعا في أسواق جديدة، من بينها كينيا وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا والأرجنتين، في مؤشر على تنويع قاعدة الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوِجهات.

وعلى مستوى القطاعات، قاد البوتاس الخام نمو الصادرات بقيمة 274 مليون دينار (نحو 386 مليون دولار)، بزيادة 38.6%، تلاه قطاع الأسمدة الكيميائية بقيمة 459 مليون دينار (نحو 647 مليون دولار)، بنمو 15.3%. كما ارتفعت صادرات منتجات الحديد والصلب بنسبة 135.4%، والمصنوعات المتنوعة بنسبة 168.5%، والمنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 242.3%، إلى جانب نمو صادرات النحاس والألمنيوم والإسمنت.

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وأكدت غرفة صناعة الأردن أن تنوع الأسواق والمنتجات أصبح أحد أبرز عناصر قوة الصادرات الصناعية، داعية إلى مواصلة تعزيز تنافسية القطاع، وخفض كلف الإنتاج، وتوسيع برامج الترويج التجاري، وفتح أسواق جديدة بما يدعم نمو الصادرات والاقتصاد الوطني.