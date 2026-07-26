شركات تكنولوجيا عالمية تعتزم تنفيذ مشاريع بـ950 مليار دولار

اتفق عمالقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية وشركات عالمية -بينها إنفيديا الأمريكية- على متابعة تنفيذ مشاريع تعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 950 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة يونهاب.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين لشؤون السياسات في كوريا الجنوبية كيم يونغ-بيوم في مؤتمر صحفي الجمعة، إن المشاريع تشمل صفقة طويلة الأجل تقوم بموجبها مجموعة "إس كيه" الكورية بتوريد أشباه موصلات عالية الأداء بقيمة 750 مليار دولار لشركات التكنولوجيا العالمية بما في ذلك إنفيديا.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع رفيع المستوى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة جمع رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية ورؤساء الشركات الكورية الجنوبية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" تشوي تيه-وون، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ.

وأضاف كيم أن الشركات الكورية والعالمية اتفقت أيضا على السعي إلى الاستثمار المشترك في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق بسعة إجمالية تبلغ 5 غيغاواتات ومليوني وحدة معالجة رسومات.

وستقوم شركة نايفر -بوابة الإنترنت الكورية- أيضا بإنشاء مصانع عالمية للذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار من خلال اتفاقية استثمار إستراتيجية مع إنفيديا، وصفقة توريد البنية التحتية مع شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول.

من جهته أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ -خلال الاجتماع- عن رؤية لجعل كوريا الجنوبية قاعدة إنتاج وشريك توريد موثوق به لأشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتعهد بقيادة البلاد لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

وقال لي في بيان أطلق عليه اسم "إعلان سان فرانسيسكو للذكاء الاصطناعي": "ستقفز كوريا الجنوبية قفزة نوعية لتصبح دولة أساسية لا غنى عنها في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي".

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وأضاف "استنادا إلى أعلى مستوى من التنافسية والقدرة الإنتاجية في مجال رقائق الذاكرة التي نمتلكها في العالم، ستصبح البلاد قاعدة إنتاج موثوقا بها لرقائق الذكاء الاصطناعي، وشريكا في سلسلة التوريد".

وأعلنت كوريا الجنوبية الشهر الماضي عن ثلاثة مشاريع ضخمة تتضمن استثمارات كبيرة بإجمالي يزيد على 4 آلاف تريليون وون (2.73 تريليون دولار) في مجمع إنتاج أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.