3 صناديق أمريكية تضخ 16 مليار دولار بصفقة أنابيب نفط في الكويت

قالت مؤسسة البترول ⁠⁠الكويتية اليوم السبت ⁠⁠إنها وقعت صفقة بـ16 مليار دولار تتعلق بشبكة أنابيب النفط التابعة لها، ⁠⁠مع اتحاد شركات يضم صناديق عالمية هي "بلاكستون" و"كيه كيه آر" الأمريكيين و"بروكفيلد" الكندي. ووصفت المؤسسة الحكومية الكويتية الصفقة ⁠⁠بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أنه بموجب هذا الاستثمار، الذي أطلق عليه اسم مشروع شاهين، تؤسس شركة نفط ‌‌الكويت، وهي وحدة تابعة للمؤسسة، مشروعا مشتركا مع المستثمرين الأمريكيين الثلاثة في إطار اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لـ 13 خط أنابيب لمدة 20 عاما ونصف العام، تتضمن تعريفة ترتبط بأحجام التدفقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارتها الشيخ نواف الصباح في البيان إن الصفقة "تبعث برسالة واضحة تؤكد استمرار مكانة دولة الكويت كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، حتى في ظل التحديات الإقليمية الراهنة".

وستمتلك كل من "بلاكستون" و"بروكفيلد" ⁠⁠و"كيه كيه آر" مجتمعة حصة 49% في المشروع المشترك، في حين ستحتفظ شركة نفط الكويت بحصة 51%، بالإضافة إلى الحفاظ الكامل على الملكية الوطنية والسيطرة التشغيلية على الشبكة، التي تتألف من 13 خط أنابيب تمتد ‌‌لقرابة 320 كيلومترا.

ومن المتوقع أن تدر الصفقة عوائد نقدية بقيمة 7.85 مليار دولار ‌‌عند ‌‌إتمامها. وقد عملت كل من شركات "سينترفيو بارتنرز" و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان تشيس" كمستشارين ماليين للصفقة.

وستُستخدم عائدات الصفقة لدعم البرنامج الاستثماري لمؤسسة البترول الكويتية، والذي يتضمن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، وتضخ البلاد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، غير أن الحرب والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز اضطر البلاد لخفض الإنتاج بشكل حاد، وبلغ الإنتاج النفطي الكويت في يونيو/حزيران الماضي نحو 1.65 مليون مقارنة مع 580 ألف برميل في مايو/آيار الماضي.