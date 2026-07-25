رويترز: رسوم ترمب الجمركية تدخل مرحلة أكثر رسوخا والمزيد في الطريق

تتجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مرحلة أكثر استقرارا واستدامة، مع انتقال إدارته إلى الاعتماد على قوانين تجارية راسخة قضائيا، في خطوة يرجح أن تمهد لموجة جديدة من الرسوم خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن الرسوم الجديدة، البالغة 10% و12.5% على واردات من نحو 60 دولة بدعوى ضعف تطبيق حظر المنتجات المصنعة بالعمل القسري، تمثل أولى حلقات سياسة تجارية أوسع تشمل تحقيقات جديدة في فائض الطاقة الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وحماية الصناعات الإستراتيجية الأمريكية.

ونقلت رويترز عن الخبير في التجارة الأمريكية دان أوجتسو قوله إن الولايات المتحدة أصبحت "في نهاية بداية" برنامج ترمب الجمركي، متوقعا دخول معظم سياساته التجارية حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية الصيف.

استبدال الرسوم الملغاة

وأوضحت الوكالة أن الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تحل عمليا محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي انتهى العمل بها الجمعة، وتغطي نحو 99.4% من الواردات الأمريكية، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

كما تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة بناء أجزاء أخرى من منظومة الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا، عبر تحقيق منفصل يستهدف 16 شريكا تجاريا رئيسيا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام، بدعوى دعم صادراتها وامتلاك طاقات إنتاجية فائضة.

وأشارت رويترز إلى أن الرسوم الجمركية أسهمت في زيادة إيرادات الخزانة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات، رغم أن بعض الإيرادات أصبحت مهددة برد الأموال إلى المستوردين بعد الأحكام القضائية الأخيرة.

وفي المقابل، يرى خبراء أن الرسوم رفعت تكاليف الاستيراد، وأجبرت عددا من الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات، كما دفعت الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة قبل التوصل إلى هدنة تجارية.

المزيد قادم

وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الإدارة ستواصل استخدام مختلف الأدوات القانونية لإعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري، مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم التي تضمنتها الاتفاقيات التجارية التي يجري التفاوض عليها.

إعلان

ورغم اعتماد الإدارة على أسس قانونية أكثر صلابة، قالت رويترز إن ترمب لا يزال يحتفظ بنهج الإعلان المفاجئ عن الرسوم، مستشهدة بفرض رسوم 50% على عدد من السلع الكندية، وتهديده بوقف التجارة مع إسبانيا، وهو ما يرى خبراء أنه يبقي حالة عدم اليقين قائمة بالنسبة للشركات والاقتصاد العالمي.