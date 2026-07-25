المغرب يسعى لتأمين تمويل أمريكي ودولي لخط غاز أفريقي بقيمة 26 مليار دولار

يسعى المغرب إلى حشد تمويل أمريكي ودولي لمشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي تقدر كلفته بنحو 26 مليار دولار، في وقت عززت اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الاهتمام الأوروبي بمشروعات تنويع إمدادات الغاز، بحسب وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، قوله إن الرباط تجري اتصالات مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (US Exim Bank) والبنك الدولي لدعم المشروع، الذي يهدف إلى نقل الغاز من غرب أفريقيا إلى أوروبا عبر المغرب.

وأضاف العمراني أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنها من اضطرابات في تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط عززا الجدوى الإستراتيجية للمشروع، الذي يوفر مسارا بديلا لإمدادات الغاز الأفريقي إلى الأسواق الأوروبية، دون أن يكشف تفاصيل المحادثات المتعلقة بالتمويل.

وأفادت بلومبيرغ بأن متحدثا باسم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أكد إجراء محادثات أولية بشأن المشروع، بينما امتنع البنك الدولي عن التعليق.

مشروع عابر للقارة

ويحظى المشروع، الذي يمتد لنحو 6800 كيلومتر، بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي وقعت في 19 يوليو/تموز اتفاقية حكومية تؤيد تنفيذه.

وسيربط الخط حقول الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا بشبكة أنبوب المغرب-أوروبا القائمة، التي تنقل الغاز إلى إسبانيا، في إطار مساع أوروبية لتقليل الاعتماد على مصادر الإمداد التقليدية.

ووصف العمراني المشروع بأنه أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا في أفريقيا، في وقت تتسابق فيه عدة دول لتنفيذ مشاريع غاز كبرى، من بينها خط الغاز العابر للصحراء الذي تقوده الجزائر، ومشاريع الغاز الضخمة في موزمبيق.

تحديات التنفيذ

ورغم الزخم السياسي، أشارت بلومبيرغ إلى أن المشروع يواجه تحديات تنفيذية، إذ اعتبرت الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو، أن مشاركة عدد كبير من الدول قد تعقد تنفيذه، مستشهدة بالمشكلات التشغيلية التي واجهها خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا.

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وأضافت أن أوروبا تسعى في الوقت نفسه إلى تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى توسيع المشروع ليصل إلى الأسواق الأوروبية على المدى الطويل.

وبحسب المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM)، تبلغ الطاقة الاستيعابية المخططة للخط 30 مليار متر مكعب سنويا، يخصص نصفها للسوق المغربية، بينما يتجه النصف الآخر إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في 2028، على أن تبدأ أولى إمدادات الغاز في 2031، شريطة استكمال ترتيبات التمويل اللازمة.