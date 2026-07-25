الصين تغرم منصة حجوز أسفار 765 مليون دولار بتهمة الاحتكار

فرضت السلطات الصينية غرامة قدرها 5.18 مليارات يوان (765 مليون دولار) على شركة "تريب دوت كوم" (Trip.com)، أكبر منصة لحجز خدمات السفر في الصين، بعد تحقيق استمر عدة أشهر خلص إلى إساءة استخدامها لوضعها المهيمن في السوق.

وقالت الهيئة الصينية لتنظيم السوق، في بيان، إن الشركة انتهجت ممارسات احتكارية اعتمدت على آليات توزيع الزيارات وقواعد المنصة وتقنياتها، ما مكنها من تقييد عمل الفنادق عبر المنصات المنافسة وحرمانها من حرية تحديد أسعارها، الأمر الذي أضر بمصالح المستهلكين.

وتسلط العقوبة الضوء على تنامي قلق السلطات الصينية من تأثير المنافسة الحادة بين منصات السفر الإلكتروني على هوامش أرباح الفنادق، وما قد يسببه ذلك من ضغوط انكماشية على الاقتصاد. وكانت الجهات التنظيمية قد استدعت العام الماضي منصات منافسة، من بينها دويين التابعة لـ"بايت دانس" وميتوان، لمناقشة مخاوف تتعلق بممارسات احتكارية.

وتستحوذ "تريب دوت كوم" على نحو 56% من سوق حجوزات السفر عبر الإنترنت في الصين، بحسب شركة الأبحاث "تشاينا تريدينغ ديسك"، كما تعد حاليا أكبر منصة حجوزات سفر في العالم. وتشير التحقيقات إلى أن اعتماد الفنادق الكبير على المنصة للحصول على العملاء دفع الشركة إلى استخدام نفوذها للحد من إدراج الفنادق عروضها على منصات منافسة مثل فليغي التابعة لـ"علي بابا" و"دويين" و"ميتوان".

من جانبها، أعلنت "تريب دوت كوم" قبولها قرار الهيئة التنظيمية، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذه، وأنها ستعلن إجراءات تصحيحية محددة وتعمل على تطبيقها بفاعلية.

وكانت هيئة تنظيم السوق قد فتحت التحقيق مع الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار حملة مستمرة لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد سلسلة تحقيقات سابقة شملت شركة "علي بابا" وأسفرت عن فرض غرامات قياسية بسبب ممارسات احتكارية.