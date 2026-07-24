روسيا تدرس تمديد حظر صادرات الديزل والبنزين

تدرس الحكومة الروسية تمديد حظر صادرات الديزل والبنزين، في إطار مساعيها لضمان استقرار الإمدادات المحلية، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وقالت المصادر إن موسكو تناقش تمديد حظر تصدير الديزل لمدة شهر إضافي بعد انتهاء العمل به في 31 يوليو/تموز، فيما يجري بحث تمديد حظر صادرات البنزين، الذي ينتهي أيضا أواخر الشهر الجاري، لمدة ستة أشهر.

وأضاف أحد المصادر أن مشروع القرار أُعد بالفعل، لكن القرار النهائي سيصدر عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بينما أكد مصدر آخر أن قرار التمديد "اتُّخذ فعليا".

كما تتجه السلطات إلى تمديد حظر صادرات الديزل بالنسبة للشركات غير المنتجة لمدة ستة أشهر أخرى.

ضغوط السوق

كانت روسيا فرضت في 8 يوليو/تموز حظرا على صادرات الديزل، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع فجوة المعروض في الأسواق العالمية، خاصة أن البلاد تعد ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء القرار في وقت تواجه فيه أسواق الوقود ضغوطا متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية وتراجع المخزونات، إلى جانب انخفاض صادرات الديزل الروسية نتيجة تراجع الإمدادات المحلية بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآت الطاقة.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن متوسط شحنات الديزل وزيت الغاز الروسية تراجع إلى نحو 234 ألف برميل يوميا خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع 400 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي، ومتوسط يقارب 817 ألف برميل يوميا خلال عام 2025.

كما زادت الضغوط على السوق بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في وقت أظهرت فيه بيانات أمريكية انخفاض مخزونات الديزل إلى 97.8 مليون برميل، وهو مستوى يقل بنحو 6% عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

ويرى محللون أن أي تمديد لحظر الصادرات الروسية قد يرفع أسعار الديزل عالميا، في ظل استمرار محدودية الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود المستخدم في النقل والصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء.