النفط والأسمدة والأسمنت.. مثلث أغنى رجل في أفريقيا للوصول إلى 100 مليار دولار

يطمح الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي في رفع إيرادات مجموعته السنوية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 في قفزة تعادل 5 أمثال حجم أعمالها الحالي.

ويعتمد أغنى رجل في أفريقيا في رهانه على 3 ركائز رئيسية:

مصفاة النفط العملاقة قرب لاغوس.

التوسع الكبير في إنتاج الأسمدة.

أعمال الأسمنت التي ظلت لسنوات مصدر السيولة الرئيسي للمجموعة.

وقالت فاطمة دانغوتي، المديرة التنفيذية لقطاع النفط والغاز بالمجموعة، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن إيرادات "مجموعة دانغوتي" تبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار، وإنها تستهدف زيادتها إلى 80 مليارا خلال 3 سنوات، ثم إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المجموعة الخاصة تفاصيل عن حجم إيراداتها وخططها المالية، وفق الوكالة.

وتتطلب هذه القفزة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار، تخطط المجموعة لتمويلها من خلال إدراج مصفاة النفط في البورصة، وبيع حصة في نشاط الأسمدة، وإدراج ثانوي لشركة دانغوتي للأسمنت في بورصة لندن، إلى جانب الاقتراض وجذب مستثمرين من أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.

من الأرز إلى الصناعات الثقيلة

بدأ دانغوتي مسيرته عام 1978 بتجارة الأرز والسكر والأسمنت، قبل أن ينتقل من استيراد السلع وبيعها إلى تصنيعها محليا على نطاق واسع، وفق السيرة الرسمية لرئيس المجموعة.

وتقوم فلسفة المجموعة منذ ذلك الحين على الاستثمار في المنتجات الأساسية التي تستوردها الاقتصادات الأفريقية بكميات كبيرة، ثم بناء منشآت محلية ضخمة لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.

وحقق دانغوتي أكبر نجاحاته الأولى في الأسمنت، قبل أن يوسع أعماله إلى السكر والملح والدقيق والموانئ والنقل والطاقة والتعدين والعقارات والسيارات، لكنه دخل مرحلة مختلفة تماما مع بناء مصفاة النفط والأسمدة في منطقة ليكي الصناعية قرب لاغوس.

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واليوم تشمل إمبراطوريته شركات مدرجة، مثل دانغوتي للأسمنت ودانغوتي لتكرير السكر و"ناسكون ألايد إندستريز"، إضافة إلى حصة مسيطرة في شركة بيجو أوتوموبيل نيجيريا وأنشطة في الشحن والموانئ والطاقة والتعدين والعقارات.

المصفاة قلب الرهان

تمثل مصفاة دانغوتي قلب خطة النمو الجديدة، فقد بلغت كلفة إنشائها نحو 20 مليار دولار، وبدأت الإنتاج التجاري تدريجيا في 2024، بعدما استغرق تنفيذها قرابة عقد وواجه تأخيرات وزيادات كبيرة في التكلفة.

وجاء إنشاء المصفاة لمعالجة واحدة من أبرز مفارقات الاقتصاد النيجيري، إذ ظلت البلاد لسنوات من كبار منتجي النفط الخام في أفريقيا، لكنها اعتمدت بصورة شبه كاملة على استيراد البنزين والديزل ووقود الطائرات بسبب تعطل مصافيها المحلية.

وتبلغ الطاقة التصميمية الأصلية للمصفاة 650 ألف برميل يوميا، لكن إدارتها أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها اجتازت اختبارات تشغيلية مستدامة بمعدل 700 ألف برميل يوميا، حسب الإفصاح الرسمي للمجموعة.

وتخطط دانغوتي لمضاعفة الطاقة إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2028، مما يضع المنشأة بين أكبر مصافي النفط في العالم. كما تعتزم المجموعة تكرار نموذج المصفاة في مدينة لامو الساحلية بكينيا، بمشروع تقدر كلفته بنحو 17 مليار دولار ويستغرق تنفيذه نحو 5 سنوات، وفق بلومبيرغ.

واكتسبت المصفاة أهمية إضافية بعد اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وتعطل حركة الطاقة عبر مضيق هرمز.

وساعد ذلك في زيادة ثروة دانغوتي بنحو 17% منذ بداية العام إلى مستوى قياسي قدره 35 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

تحدي الحصول على الخام

يمثل توفير النفط الخام أحد أصعب التحديات أمام مضاعفة طاقة المصفاة، فقد عانت المنشأة في مراحل تشغيلها الأولى من صعوبة الحصول على الكميات المطلوبة من المنتجين المحليين واضطرت إلى استيراد شحنات من الخارج.

وتظهر بيانات لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية أن المصافي المحلية خصص لها 61.9 مليون برميل خلال الربع الأول من 2026، لكن الكمية المسلمة فعليا بلغت 28.5 مليون برميل فقط، أي أقل من نصف المخصصات، وأرجعت اللجنة الفجوة بصورة أساسية إلى الخلافات بين المنتجين والمصافي بشأن الأسعار.

وبلغ إنتاج نيجيريا من الخام، باستثناء المكثفات، 1.56 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي، وفق أحدث بيانات الجهة التنظيمية.

وهذا يعني أن الطاقة المستهدفة لمصفاة دانغوتي، البالغة 1.4 مليون برميل يوميا، ستعادل نحو 90% من إجمالي إنتاج البلاد الحالي من الخام إذا اعتمدت المصفاة على الإمدادات النيجيرية وحدها، لذلك ستحتاج المجموعة إلى زيادة الإنتاج المحلي أو توقيع عقود طويلة الأجل أو مواصلة استيراد الخام من أسواق أخرى.

الأسمدة ركيزة ثانية

وفي مجال الأسمدة، تنفذ المجموعة برنامجا استثماريا بقيمة 7 مليارات دولار لرفع طاقة إنتاج اليوريا في نيجيريا من 3 ملايين إلى 9 ملايين طن سنويا، إلى جانب إنشاء مصنع بطاقة 3 ملايين طن في إثيوبيا، لترتفع طاقتها الإجمالية إلى 12 مليون طن سنويا.

وتقدم مؤسسة التمويل الأفريقية تسهيلا بقيمة 600 مليون دولار لدعم البرنامج، بحسب الإعلان الرسمي للمؤسسة.

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ويمثل الغاز الطبيعي الذي تتمتع به نيجيريا المادة الأساسية في إنتاج اليوريا، كما تراهن دانغوتي على فجوة كبيرة بين احتياجات الزراعة الأفريقية ومستويات استخدام الأسمدة الحالية.

وتقول مؤسسة التمويل الأفريقية إن سكان القارة، البالغ عددهم نحو 1.5 مليار نسمة، يستهلكون قرابة 6 ملايين طن من اليوريا سنويا فقط، مقابل 40 مليون طن في الهند و50 مليونا في الصين، رغم تقارب أعداد السكان.

الأسمنت

ظل الأسمنت لسنوات البقرة الحلوب في إمبراطورية دانغوتي، وهو النشاط الذي وفر الأرباح والسيولة اللازمة لتمويل توسع المجموعة في صناعات أكثر تعقيدا وكثافة في رأس المال.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المركبة لشركة دانغوتي للأسمنت نحو 55 مليون طن سنويا في 11 دولة أفريقية، وتستهدف الشركة رفعها إلى 80 مليون طن بحلول 2030، عبر استثمارات تشمل إنشاء مصانع جديدة وتوسعة منشآت قائمة.

وأظهرت نتائج الربع الأول من 2026 ارتفاع مبيعات الأسمنت 13.8% إلى 7.5 ملايين طن، وزيادة الإيرادات 20.4%، في حين نما صافي الربح 53.5% على أساس سنوي، وفق النتائج الرسمية للشركة.