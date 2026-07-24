بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا القطرية على استئناف إجراءات زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عبر طرح أسهم جديدة بحقوق اكتتاب، لتمويل خطط النمو في قطر واستثمارات زراعية ومشروعات ألبان محتملة في سوريا.

وأقرت الجمعية، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، رفع رأس المال من 2.144 مليار ريال قطري (589 مليون دولار) إلى 2.68 مليار ريال (736.3 مليون دولار).

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وستصدر الشركة 535.996 مليون سهم عادي جديد، بسعر 1.01 ريال للسهم (0.28 دولار)، يتضمن ريالا واحدا قيمة اسمية و0.01 ريال علاوة ومصاريف إصدار.

بذلك تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 541.36 مليون ريال (148.7 مليون دولار)، فيما قدرت نشرة الإصدار صافي المتحصلات بنحو 536.36 مليون ريال (147.4 مليون دولار)، بعد خصم مصاريف إصدار متوقعة قدرها 5 ملايين ريال (1.37 مليون دولار).

مواعيد الاكتتاب

تمنح حقوق الاكتتاب للمساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى شركة إيداع بنهاية جلسة 27 يوليو/تموز 2026، على أن يبدأ تداول الحقوق في بورصة قطر يوم 28 يوليو/تموز ويستمر حتى 3 أغسطس/آب.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 4 أغسطس/آب، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة يوم 17 أغسطس/آب 2026. وتوقعت نشرة الإصدار إصدار الأسهم الجديدة في 26 أغسطس/آب.

ويحق للمساهمين الاحتفاظ بحقوقهم والاكتتاب بموجبها أو بيعها خلال فترة التداول، كما يستطيع مستثمرون آخرون شراء الحقوق في البورصة ثم استخدامها للاكتتاب.

وأوضحت النشرة أن الأسهم التي لا يُكتتب فيها قد تبيعها الشركة لاحقا في بورصة قطر، وفقا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية.

تمويل التوسع

قالت بلدنا إن حصيلة الطرح ستدعم إستراتيجيتها للنمو على المديين المتوسط والطويل، بما يشمل توسيع أعمالها داخل قطر واستكشاف فرص الاستثمار في الزراعة وإنتاج الألبان في سوريا.

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وتعتزم الشركة تطوير أنشطة تشمل مزارع الألبان والتصنيع والتعبئة والتخزين والبنية التحتية اللوجستية في سوريا، وقد أسست شركة تابعة محلية وبدأت أنشطة تجارية أولية قبل ضخ استثمارات كبيرة، وفقا لنشرة الإصدار.

وفي أبريل/نيسان 2026، وقعت بلدنا اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقييم جدوى إعادة بناء وتوسيع سلسلة إنتاج الألبان السورية، ودراسة قدرات إنتاج الحليب والنقل والتجميع والتصنيع وحجم الطلب.

وسجلت بلدنا إيرادات بلغت 329.9 مليون ريال (90.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2026، بينما ارتفع صافي ربحها 6% على أساس سنوي إلى 61.5 مليون ريال (16.9 مليون دولار)، وفق نتائجها المالية الرسمية.