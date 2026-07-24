مكاسب التكنولوجيا تدفع الأسهم الأوروبية للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، مدعومة بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا ونتائج أعمال جاءت أفضل من المتوقع لبعض الشركات، بينما واصل المستثمرون تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط على آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو، وفق وكالة رويترز.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 644.67 نقطة، مسجلا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بدعم من قفزة سهم شركة ساب بنحو 10% بعد إعلان نمو الطلبات المتراكمة لخدمات الحوسبة السحابية خلال الربع الثاني بأكثر من توقعات المحللين.

وأضافت رويترز أن مؤشر التكنولوجيا الأوروبي ارتفع 1.7%، معوضا جزءا من خسائره الأخيرة، وسط استمرار المراهنات على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا وضخامة الإنفاق الرأسمالي.

ونقلت الوكالة عن محللي دويتشه بنك قولهم إن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع قدرة التدفقات النقدية الحرة على تمويل الاستثمارات الضخمة، إلى جانب المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر منخفضة التكلفة.

وفي المقابل، لم تستفد أسهم شركات النفط والغاز من استمرار تداول خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعدما هبط سهم شركة نيستي الفنلندية 6.4% إثر إعلان نتائج فصلية دون التوقعات، بينما قفز سهم فالميت 22% بعد إعلان أرباح فاقت التقديرات وكشفها عن دراسة تقسيم أعمالها.

وفي السياسة النقدية، أشارت رويترز إلى أن ثلاثة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي رجحوا احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع استمرار مخاطر التضخم، رغم قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير والإبقاء على خيار رفعها خلال سبتمبر/أيلول مطروحا.