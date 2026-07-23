أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمر

تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في شهرين، بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في تصعيد جديد يوسع نطاق التوترات الإقليمية ويزيد المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وقالت الجماعة إنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بتطبيق الحصار الذي أعلنته هذا الأسبوع على الموانئ السعودية.

وذكرت بلومبيرغ أن الهجوم يفتح جبهة جديدة للأزمة في الشرق الأوسط، بعدما عطلت الحرب مع إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، فيما كان البحر الأحمر يمثل المسار البديل الرئيس لتدفق الصادرات السعودية، الأمر الذي يضاعف مخاطر اضطراب الإمدادات.

وأضافت الوكالة أن السوق تواجه في الوقت نفسه ضغوطا أخرى، مع تعرض صادرات كازاخستان لاضطرابات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، وهو ما يعزز احتمالات نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وصعد خام برنت بأكثر من 30% منذ بداية الشهر، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار، وسط توقعات باستمرار الضغوط إذا استمرت المواجهة.

ونقلت بلومبيرغ عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، قوله إن الجولة الثانية من الصراع قد تكون أوسع من الأولى، محذرا من أن المخاطر لم تعد تقتصر على الملاحة، بل امتدت إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع احتمالات استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران يزيد المخاوف من صراع أطول قد يشدد أوضاع سوق النفط، في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران.

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وفي الوقت نفسه، بدأت بعض شركات الشحن تجنب المرور عبر باب المندب، بينما يدرس مستوردون في الهند ودول آسيوية أخرى استخدام مسارات أطول وأكثر كلفة، رغم استمرار بعض الناقلات في عبور المضيق، وفقا لبيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.

وفي تطور منفصل يزيد الضغوط على الإمدادات، اضطرت كازاخستان إلى تعليق ضخ النفط عبر خط أنابيب اتحاد بحر قزوين، منفذها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود، بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت ناقلات نفط، ما يضيف مصدرا جديدا للمخاطر التي تواجه سوق الطاقة العالمية، وفق الوكالة.