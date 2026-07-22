النفط والذهب يصعدان والدولار يضغط على الين مع اتساع حرب إيران

دفعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الناجمة عن اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط والذهب إلى مستويات مرتفعة اليوم الأربعاء، في حين عزز صعود الخام وعوائد سندات الخزانة قوة الدولار، وهبط بالين الياباني قرب أدنى مستوياته في نحو 4 عقود.

ووقت كتابة هذه السطور، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.87% إلى 92.71 دولارا للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول 1% إلى 85.18 دولارا للبرميل.

وجاءت المكاسب بعدما أغلقت أسعار النفط الثلاثاء عند أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع تنفيذ القوات الأمريكية ضربات على أهداف في جنوب إيران وغربها، ورد طهران بمهاجمة منشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

وبدأ الجيش الأمريكي أحدث موجة من ضرباته في وقت متأخر من الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، أو في وقت مبكر من الأربعاء بتوقيت إيران، لتدخل الهجمات ليلتها الـ11 على التوالي، بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية.

زادت المخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فتح جماعة الحوثي اليمنية جبهة جديدة في الحرب، عبر التهديد باستهداف السفن التي تحمل النفط السعودي في مضيق باب المندب، وإعلان حصار بحري على السعودية، وغيّرت 3 ناقلات محملة بالنفط السعودي ومتجهة إلى الصين والهند مسارها في البحر الأحمر أمس الثلاثاء، متجهة نحو قناة السويس بدلا من الإبحار بمحاذاة الساحل اليمني.

وقال محللو السلع في بنك "آي إن جي" الهولندي إن تجنب الساحل اليمني سيجبر الناقلات على دخول البحر الأحمر والخروج منه عبر قناة السويس، ما يضيف وقتا وتكلفة كبيرة إلى الرحلات المتجهة نحو آسيا، وفق ما نقلت رويترز.

الذهب يصعد

في أسواق المعادن، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1.4% إلى 4133.84 دولارا للأوقية (31 غراما)، مسجلا أعلى مستوى له منذ 7 يوليو/تموز، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.46% إلى 4135.90 دولارا للأوقية.

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وجاء صعود المعدن النفيس مدعوما بعمليات شراء فنية بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة أسبوعية منذ مطلع يونيو/حزيران، بينما يقيّم المستثمرون تداعيات اتساع حرب إيران، وينتظرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستشراف مسار أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيُبقي معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير حتى نهاية 2026، لكن غالبية المشاركين الذين أجابوا عن سؤال منفصل وصفوا احتمال رفع الفائدة هذا العام بأنه "مرتفع"، في تحول عن استطلاع الشهر الماضي حين رأى معظمهم أن الاحتمال "منخفض".

وسعر الفائدة الرئيسي هو النسبة المئوية التي يحددها البنك المركزي، والتي تحكم تكلفة الاقتراض وتحدد العوائد على الودائع في السوق البنكية.

وصعدت الفضة نحو 1.7% إلى 59.76 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 10 يوليو/تموز، وارتفع البلاتين نحو 1.9% إلى 1659.18 دولارا، بينما زاد البلاديوم نحو 1.8% إلى 1305.47 دولارات للأوقية.

الين يستقر

في سوق العملات، استقرت العملة اليابانية عند 163.08 ينا للدولار وقت كتابة هذه السطور، بعدما هبطت أمس الثلاثاء إلى 163.24 ينا، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ أواخر عام 1986، ما أعاد احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة إلى صدارة اهتمام المتعاملين.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي سمارة حمود إن استمرار الحرب في الشرق الأوسط من شأنه دعم الدولار بفعل وضعه ملاذا آمنا وارتباطه الإيجابي عادة بصعود أسعار النفط.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1411 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي دون مستوى 0.70 دولار عند 0.6998 دولار، وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5824 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.3388 دولار، مع تقييم المتعاملين خطط وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي لتمويل الإنفاق الحكومي.

وتلقى الدولار دعما إضافيا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.63%، قرب أعلى مستوى منذ مايو/أيار الماضي، في حين بلغ عائد السندات لأجل 30 عاما 5.14%، بعدما لامس 5.15% الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في شهرين.