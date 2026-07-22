بيرنهام يحد من أسعار تذاكر الحافلات والتضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا

انخفض معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 15 شهراً في يونيو/حزيران الماضي، بعدما انخفضت أسعار الأغذية والوقود، فيما تعد دفعة مبكرة لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام الذي يركز على خفض تكاليف المعيشة، وبدأ في الإعلان عن خطوات لتحقيق هذا الهدف وآخرها قرار بيرنهام اليوم وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل 2.6% في يونيو/حزيران الماضي، بعدما بلغ 2.8% في مايو/أيار الماضي، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني.

وتعد نسبة 2.6% أدنى مستوى تضخم في بريطانيا منذ مارس/آذار 2025، كما أنه أقل من النسبة التي توقعها معظم الاقتصاديين وهي 2.7%.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني غرانت فيتزنير "انخفاض أسعار وقود السيارات، خاصة الديزل، ساعد في خفض معدل التضخم في يونيو الماضي".

غير أن خبراء اقتصاديين حذروا، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز "، من أن الانخفاض في أسعار وقود السيارات سيكون لفترة قصيرة، بعد أن أدى تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حركة مرور الناقلات في مضيق هرمز، وعودة أسعار النفط للارتفاع لتتجاوز 90 دولارا للبرميل.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ متوسط التضخم في بريطانيا 3.2% هذا العام، انخفاضا من 3.4% في العام الماضي.

سقف لأسعار تذاكر الحافلات

وفي إطار جهوده لخفض تكلفة المعيشة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات في إنجلترا بمبلغ جنيهين إسترلينيين (نحو 2.6 دولار) للرحلة الواحدة، وذلك اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن بيرنهام قوله إن هذا الإجراء سيؤدي لخفض أسعار تذاكر الحافلات بنحو الثلث لملايين الأفراد، مما يمنحهم "مساحة للتنفس"، وفق وصفه، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

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وأعلن بيرنهام أمس الثلاثاء عن خفض الضرائب على فواتير الكهرباء المنزلية، بعد أن أكد أن خفض تكلفة المعيشة ستمثل أولوية لحكومته.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حكومة بيرنهام أوضحت أنه سيتم تحويل أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 534 مليون دولار) من ميزانية وزارة الطاقة لتمويل وضع سقف لأسعار الحافلات، إذ ستتحمل الحكومة الفارق في أسعار تذاكر الحافلات، علاوة على استخدام مخصصات لدعم الحافلات لدى وزارة النقل.

يذكر أن الحكومة البريطانية السابقة بقيادة كير ستارمر ألغت السقف الذي كان محددا لأسعار الحافلات عند القيمة نفسها (جنيهان إسترلينيان)، وذلك على أساس أنها لا تستطيع تمويله، لكن بيرنهام، الذي كان وقتها عمدة مانشستر الكبرى واصل تطبيق هذا السقف في المدينة، وتمكن من تمويله عبر الموارد المتاحة في مانشستر.