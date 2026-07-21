واشنطن تخفف رسوم الألومنيوم للمستثمرين المحليين والإنتاج العالمي يتراجع

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برنامجا تحفيزيا جديدا يمنح الشركات التي تبني أو توسع أو تحدث مصاهر الألمنيوم داخل الولايات المتحدة تخفيضا في الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من المعدن، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع تراجع الإنتاج العالمي نتيجة اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.

وبموجب البرنامج، ستنخفض الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم للشركات المؤهلة إلى نحو 25% بدلا من 50%، بعد حصولها على موافقة الحكومة الأمريكية، واستيفائها شروط الاستثمار المحلي.

وكان ترمب قد فرض رسوما بنسبة 50% على واردات الألمنيوم بهدف إعادة بناء الطاقة الإنتاجية الأمريكية، إلا أن هذه السياسة حققت نجاحا محدودا، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات، ولا سيما من كندا ودول الشرق الأوسط، لتلبية حاجياتها.

ولا تمتلك الولايات المتحدة حاليا سوى 4 مصاهر عاملة، مقارنة مع 23 مصهرا في عام 2000، بينما يأتي نحو نصف الألمنيوم المستهلك في السوق الأمريكية من كندا، التي تتمتع بتكاليف طاقة أقل بفضل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية.

وأدت الرسوم المرتفعة، إلى جانب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران، إلى ارتفاع علاوة الألمنيوم في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية بنحو 100%، ما زاد تكاليف المواد الخام على الصناعات الأمريكية، بما في ذلك السيارات وعلب المشروبات والأجهزة المنزلية.

تراجع الإنتاج

وتزامن هذا القرار الأمريكي مع تراجع الإنتاج العالمي للألمنيوم، إذ أظهرت بيانات المعهد الدولي للألمنيوم أمس الاثنين أن الإنتاج انخفض في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.5% على أساس سنوي ليناهز 5.98 ملايين طن.

ويعزى الجزء الأكبر من هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج منطقة الخليج، التي تمثل نحو 9% من الطاقة الإنتاجية العالمية، بعدما تعرض مصهران لهجمات خلال الحرب في الشرق الأوسط في أواخر مارس/آذار، ما أعاق شحن إنتاجهما إلى أسواق التصدير عبر المسارات المعتادة.

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وانخفض إنتاج منطقة الخليج إلى 332 ألف طن في يونيو/حزيران، مقارنة مع 507 آلاف طن قبل عام، بينما استقر متوسط الإنتاج اليومي عند 11 ألف طن مقارنة مع مايو/أيار الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الحرب البالغ 17.8 ألف طن يوميا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تسرع استئناف الإنتاج في مصهر الطويلة بأبوظبي بعد الإغلاق الطارئ في مارس/آذار الماضي، لكنها توقعت أن يستغرق الوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة نحو عام كامل.