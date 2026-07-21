حكومة بيرنهام تخفض الضرائب على فواتير الكهرباء المنزلية

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة آندي بيرنهام اليوم الثلاثاء أنها ستقلص الضرائب على فواتير الكهرباء المنزلية، وذلك في أول قرار يهدف لتعزيز القدرة الشرائية للبريطانيين بعدما تعهد بيرنهام بالتخفيف من ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد.

وتخطط الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة أمس الاثنين، لإلغاء ضريبة القيمة المضافة (نسبتها 5%) من فواتير الكهرباء المنزلية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي بداية فصل الشتاء الذي يزيد فيه استهلاك الكهرباء بسبب برودة الطقس.

ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيها إسترلينيا (قرابة 60 دولارا) سنويا وفقا لتقديرات الحكومة، وستتحمل الموازنة العامة للدولة جراء هذا الخفض الضريبي ما قيمته 1.8 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار)، وسيجري تأمين هذا المبلغ من خلال إلغاء مشروع لإصدار بطاقات هوية رقمية.

وفي بداية الشهر الحالي، ارتفعت فواتير الكهرباء على الأسر البريطانية لأعلى مستوياتها منذ عام 2023، وذلك بعدما أدت تداعيات الحرب على إيران إلى ارتفاع تكلفة أسعار الغاز والكهرباء في البلاد.

سياسة بيرنهام

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني الجديد إلى تنفيذ سريع لسياسات من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين، وذلك بعد سنوات من الجمود من لدن الحكومات السابقة، وقال بيرنهام "ويستمنستر لم تعمل لفائدة الشعب لمدة طويلة، في وقت تعاني فيه الأسر في مواجهة كلفة المعيشة، وهو ما ينبغي أن يتغير". ويقصد بكلمة ويستمنستر رئاسة الوزراء في البلاد.

وتُحدّد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر سقف أسعار الطاقة، آخذة في الاعتبار تطورات الأسواق الدولية، وفي الوقت نفسه ضمان السعر الأنسب للمزوّدين والمستهلكين. ويتزامن تاريخ إلغاء الضريبة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول مع المراجعة المقبلة لهذا السقف.

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وتترقب الأسواق الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة، إذ تتخوف من احتمال أن تؤدي إلى زيادة في الدين العام. ولكن الحكومة الجديدة شددت على أن "أي إجراءات إضافية، ومنها تلك المتعلقة بتمويل تدابير أطول أجلا، ستتخذ عند عرض مشروع الموازنة".