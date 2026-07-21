ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الأمريكية الثلاثاء، إنه سيتم "قريبا" إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 دولة.

وبعد أن بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وستحل هذه الرسوم، التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل رسوم جمركية مؤقتة نسبتها 10% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعريفات جمركية فُرضت العام الماضي.

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها ترمب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة، خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.

ثم فرض ترمب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعريفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما. في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي سلسلة تحقيقات تسمح له بتطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن تطبيق الرسوم الجديدة، عقب التحقيقات حول ممارسات العمل القسري، سوف يتيح لترمب تجنب استخدام صلاحيات الطوارئ التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.

وأضافت الصحيفة أن الرسوم الجمركية، التي قد يعلن عنها هذا الأسبوع وتشمل 60 دولة، سوف تتراوح نسبتها ما بين 10% و12.5%.

الحرب التجارية وحرب إيران

وفي السياق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن محاولة ترمب الدخول في حروب تجارية جديدة مع شركاء الولايات المتحدة تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القتال بين واشنطن وطهران، مما أدى مخاوف في أسواق الطاقة العالمية بشأن إمدادات النفط.

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وأضافت الصحيفة أن الحرب تسبب ضغوطا اقتصادية على المستهلكين الأمريكيين، حيث ارتفع سعر بنزين السيارات لأكثر من 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، مما قد يزيد إحباط الأمريكيين من ارتفاع تكلفة المعيشة، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن كبار المسؤولين في فريق ترمب الاقتصادي يحثونه على الالتزام بالاتفاقات السابقة لخفض الرسوم الجمركية، مثل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

سلسلة رسوم جديدة

وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح غرير في مطلع يونيو/حزيران الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على حوالي 45 دولة، لم تلتزم بحظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري، وفق النتائج التي توصل إليها مكتبه.

وأعلنت الحكومة الأمريكية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، حيث فرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت على التجارة الأمريكية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.

والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أمريكية.

وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعريفات الجمركية في عام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".