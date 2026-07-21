الدولار والذهب يرتفعان وسط إشارات متضاربة للتصعيد الإيراني الأمريكي

حام سعر الدولار ‌اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوع مع تلقي الأسواق إشارات متضاربة من الشرق الأوسط، ⁠إذ أثارت استمرار القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف متجددة بشأن إمدادات الطاقة، في حين أحيت تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في خفض التصعيد.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو/تموز الجاري. ولم يشهد سعر اليورو تغييرا يذكر وبلغ 1.142 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.15% وذلك عقب تعيين جون هيلي وزيرا جديدا للخزانة في بريطانيا، في حين يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن السياسة المالية للحكومة الجديدة برئاسة آندي بيرنهام.

وظل الدولار ثابتا أمام ⁠العملة اليابانية عند 162.50 ين، وارتفع الدولار النيوزيلندي ⁠0.4 % إلى 0.5860 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل ⁠يونيو/حزيران الماضي، بعد أن عززت بيانات التضخم القوية التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

واستقر ‌الدولار الكندي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفته بـ "المعاملة التمييزية" من جانب أوتاوا.

أداء المعدن الأصفر

ارتفع سعر الذهب 2% تقريبا اليوم الثلاثاء، ⁠في الوقت ⁠الذي يقيم فيه المستثمرون ما يبذل من جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يخفف من مخاطر التضخم ⁠الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ويؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى سعر 4080 ⁠دولار للأوقية (الأونصة) إلى غاية وقت كتابة هذا الخبر.

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وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف لرويترز "يبدو أن الذهب يحاول إيجاد قاعدة سعرية حول مستوى (أربعة آلاف دولار)، ‌وسيحاول استئناف الصعود من هناك". وأضاف "يبدو أن هذه الأخبار الواردة من الشرق الأوسط لها تأثير ما، وإن كان الاهتمام بها عابرا".

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة ‌في ‌المعاملات الفورية 4.5 % إلى 58.96 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.3 % إلى 1630.21 دولار، وزاد البلاديوم 2.8% الى 1288.02 دولار.

ارتفاع طفيف للنفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 0.5% في ظل تقييم الأسواق لتقارير عن ⁠جهود وساطة ⁠بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وتبادل الجانبين هجمات جديدة، فضلا عن إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على ⁠السعودية من جهة أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا لتناهز 89.7 دولارا للبرميل بحلول الساعة العاشرة إلا 10 دقائق صباحا ⁠بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق عند سعر 83.82 دولارا.

ولا تزال الأسواق رهينة للتوتر في الشرق الأوسط، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بالقرب من أعلى مستوياتها ‌في ستة أسابيع.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في "كي سي إم تريد" لرويترز إن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية "تكتسي أهمية كبيرة لأنها تزيد من مخاطر تعطل إمدادات دولة أخرى من كبار مصدري ⁠النفط". وجاء في تقرير بحثي صادر عن "إس آي بي" إن خطر الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة يكمن "في استمرار حالة الجمود لفترة أطول، مع استمرار عدم استقرار تدفقات الطاقة وارتفاع أسعار النفط وتكرار الهجمات".

وحذر بنك جولدمان ساكس إن سعر ⁠خام برنت ⁠قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وأن يبلغ متوسطه ⁠100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم ⁠يتعاف إنتاج دول الخليج تماما إلا بحلول نهاية 2027.