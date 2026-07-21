الخطوط الهندية تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر

أرجأت شركة الطيران الهندية إير إنديا استئناف رحلاتها المباشرة بين تل أبيب ونيودلهي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع احتفاظها بحق إعادة تقييم القرار قبل فتح باب بيع التذاكر، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية، بحسب ما أوردته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الشركة، التي كانت تشغل قبل اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يصل إلى سبع رحلات أسبوعيا بين تل أبيب ونيودلهي، كانت تخطط لاستئناف الرحلات خلال أغسطس/آب، قبل أن تقرر تمديد تعليق عملياتها مجددا.

وباستمرار تعليق الرحلات، ستظل إسرائيل من دون أي رحلات مباشرة إلى الهند، ما يفرض على المسافرين الاعتماد على رحلات غير مباشرة عبر محطات توقف، باستخدام شركات طيران مثل العال والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية، وفقا لـكالكاليست.

وأضافت الصحيفة أن تداعيات القرار لا تقتصر على فقدان الرحلات المباشرة إلى الهند، بل تمتد إلى شبكة الوجهات العالمية التي توفرها إير إنديا عبر عضويتها في تحالف ستار ألاينس.

وأوضحت أن المسافرين من إسرائيل سيحرمون مؤقتا من مزايا الربط التي يتيحها التحالف، بما في ذلك السفر إلى مئات الوجهات الدولية بتذكرة واحدة، ونقل الأمتعة حتى الوجهة النهائية، إضافة إلى الاستفادة من برامج المسافر الدائم، وتبادل الأميال، والدخول إلى صالات المطارات، وأولوية إجراءات السفر للمسافرين المؤهلين.