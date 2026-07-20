محكمة أمريكية تعلّق صفقة اندماج باراماونت ووارنر براذرز

علقت قاضية اتحادية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وارنر براذرز ديسكفري مدة 14 يوما، بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار.

ويمثل أمر التقييد المؤقت أول عقبة كبيرة أمام الصفقة.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في أوكلاند أراسيلي مارتينيز أولغين القرار اليوم الاثنين، مما يمنع الشركتين من إتمام الصفقة خلال فترة التوقف، وكانت الشركتان تأملان إتمام الصفقة في 22 يوليو/تموز الجاري.

وحددت القاضية جلسة في 3 أغسطس/آب المقبل للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة، إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا و11 ولاية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار.

مخاوف من تركز السوق

قالت القاضية في قرارها المكون من 10 صفحات إن الولايات قدمت أدلة قوية على أن الشركة الناتجة عن الاندماج ستمتلك حصة كبيرة من سوق توزيع الأفلام ذات العرض السينمائي الواسع.

وأضافت أن الحصة السوقية المجمعة للاستوديوهين تسمح للمحكمة بأن تفترض في هذه المرحلة أن الصفقة المقترحة يُرجح أن تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

وحسب وول ستريت جورنال ، حذرت القاضية من أن السماح بإتمام الصفقة أثناء نظر الدعوى سيجعل التراجع عنها لاحقا صعبا، وربما مستحيلا، بسبب دمج العمليات وتبادل المعلومات التجارية الحساسة واحتمال إنهاء خدمات موظفين أو نقلهم إلى وظائف أخرى.

وتقول الولايات المعترضة إن الصفقة تجمع اثنين من أكبر 5 استوديوهات في هوليوود، وقد تضر بالمنافسة في توزيع الأفلام وخدمات التلفزيون المدفوع، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة وانخفاض حجم المحتوى المتاح.

وتتوقع الدعوى استحواذ الشركة المندمجة على 27% من سوق الأفلام واسعة العرض، وأكثر من 30% من الأفلام الضخمة المرتقبة ذات الميزانيات الإنتاجية الكبيرة.

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وأضافت أن إتمام الصفقة سيجعل أكثر من 90% من هذه السوق تحت سيطرة 4 شركات فقط، هي الكيان الناتج عن الاندماج، إلى جانب والت ديزني ويونيفرسال وسوني بيكتشرز إنترتينمنت.

وصف المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا القرار بأنه "فوز أول حاسم" في مساعي الولايات لمنع الصفقة، معتبرا أن تركز القوة في الأسواق المهمة للأمريكيين يؤدي إلى تراجع الفرص وسوء المنتجات والخدمات، حسب بلومبيرغ.

وقال بونتا، وفقا لوول ستريت جورنال، إن الولايات ستواصل عرض حججها القانونية لمنع إتمام الاندماج.

في المقابل، قالت باراماونت للصحيفة إنها واثقة من أن الأدلة ستظهر أن حجج المدعين العامين بشأن مكافحة الاحتكار لا أساس لها، وأن تعريفهم للأسواق والآثار المزعومة على المنافسة لا يعكس واقع السوق الحديث.

وتقول باراماونت إن الاندماج سيجعلها أكثر قدرة على منافسة شركات التكنولوجيا والبث الكبرى، مثل أمازون ونتفليكس، في سوق البث المتغيرة بسرعة، وفقا لبلومبيرغ.

وتعهدت الشركة بعرض 30 فيلما على الأقل في دور السينما سنويا، لكن الولايات تشكك في هذا التعهد.

موافقات سابقة

ذكرت وول ستريت جورنال أن الصفقة حصلت على موافقة وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي، بعدما اعتبرت الوزارة أنها ستعزز المنافسة في قطاعي الإعلام والترفيه.

كما حصلت الصفقة على موافقات جهات تنظيمية خارج الولايات المتحدة، بينها الجهات المختصة في أستراليا والصين، لكنها ما زالت تنتظر موافقة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وطلبت كاليفورنيا تحديد موعد المحاكمة في أبريل/نيسان 2027، في حين تسعى باراماونت إلى صدور قرار في طلب الأمر القضائي الأولي قبل 30 سبتمبر/أيلول المقبل، حين تبدأ المدفوعات الإضافية المرتبطة بتأخر إتمام الصفقة، وفق بلومبيرغ.

ويمنح اتفاق الاندماج باراماونت مهلة حتى 4 يونيو/حزيران 2027 لإتمام الصفقة، لكنها ستضطر إلى دفع 7 ملايين دولار يوميا إلى وارنر براذرز بداية من 30 سبتمبر/أيلول وحتى إتمامها.

كيان إعلامي واسع

توصلت باراماونت إلى اتفاق شراء وارنر براذرز في فبراير/شباط الماضي بعد منافسة استمرت أشهرا مع نتفليكس وفق بلومبيرغ.

ومن شأن الصفقة الجمع بين استوديوهين يقفان خلف أفلام مثل "كازابلانكا" و"هاري بوتر" و"مهمة مستحيلة"، إلى جانب شبكتي "سي إن إن" و"سي بي إس"، ومنصة "إتش بي أو ماكس" وعشرات القنوات التلفزيونية.