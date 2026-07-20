سوناطراك الجزائرية توقع عقدا مع "في إن جي" الألمانية لزيادة إمدادات الغاز

وقع مجمع سوناطراك الجزائري والشركة الألمانية "في إن جي" عقدا للتموين بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، حسبما أفاد به الأحد بيان لسوناطراك نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح البيان أن العقد وقعه الخميس الماضي كل من المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الألمانية "في إن جي"، أولف هايتمولر، وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب، وكاتب الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية فرانك فيتزل.

وأضاف البيان أن هذا العقد يسمح بتعزيز العلاقات التجارية بين سوناطراك وشركة "في إن جي" من خلال زيادة كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى السوق الألمانية ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2027.

وقال عرقاب إن الاتفاق يتوج مسارا طويلا من الثقة والتعاون بين مجمع سوناطراك وشركة في إن جي، ويعكس متانة الشراكة بين المؤسستين، ويؤكد مكانة الجزائر موردا موثوقا وآمنا للطاقة.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر وألمانيا، وتعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات، بما يدعم الأمن الطاقوي واستقرار أسواق الغاز.

من جانبه، أشاد فرانك فيتزل بالدور المحوري للجزائر في سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أنها ثاني أكبر مزود للغاز إلى أوروبا.

تحالف الهيدروجين

ذكر البيان أن سوناطراك و"في إن جي" شريكان في مشروع "تحالف الهيدروجين بين الجزائر وأوروبا" ومشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي"، وهما يهدفان إلى إنتاج الهيدروجين في الجزائر وتصديره إلى أوروبا.

كما ترتبط الشركتان حسب البيان بمذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما الهيدروجين الأخضر والحد من انبعاثات غاز الميثان.

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في السياق ذاته، أفاد مجمع سوناطراك في بيان له أمس الأحد أن الاتفاقيتين الموقعتين ببرلين مع شركتي "بوش" و"سيمنس إنرجي"، على هامش زيارة تبون إلى ألمانيا، ستسمحان بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضح البيان أن مجمع سوناطراك وقع بروتوكول اتفاق يوم الجمعة الماضي مع الشركة الألمانية "روبرت بوش" بهدف تحديد فرص تطوير التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

31 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أفادت وكالة الأناضول أن الجزائر وقعت مع ألمانيا، الجمعة 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم في 11 قطاعا اقتصاديا وإستراتيجيا، أبرزها زيادة صادرات الغاز، وتوطين صناعة الأدوية، وتحديث السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني لرجال الأعمال بالعاصمة برلين، في اليوم الثالث من الزيارة التي قام بها تبون إلى ألمانيا.

وتوزعت الاتفاقيات على قطاعات الطاقة والصناعة والصناعات الدوائية والنقل والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والسياحة وصناعة البطاريات والتكنولوجيا الصناعية والحيوية والصناعات النفطية والبيطرية.

وأطلقت ألمانيا والجزائر "أجندة إستراتيجية للشراكة الثنائية" تهدف إلى توسيع التعاون بين البلدين، وذلك بموجب إعلان مشترك وقعه الخميس في برلين الرئيس الجزائري والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويحدد الإعلان 6 محاور رئيسية للتعاون تشمل الحوار السياسي والدبلوماسي، والطاقة والاقتصاد، والتنمية المستدامة، والبحث العلمي والثقافة، والابتكار، إضافة إلى الأمن الإقليمي والهجرة.

ويضع الاتفاق مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي في قلب الشراكة بين البلدين، ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة "البوابة العالمية"، ويهدف إلى نقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى جنوب ألمانيا عبر خط أنابيب بطول 3300 كيلومتر يمر عبر تونس والبحر المتوسط وإيطاليا والنمسا.