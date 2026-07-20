قادة "إيكواس" يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري

وافق قادة دول غرب أفريقيا مساء أمس الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عُقدت في فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال الرئيس الحالي لمنظمة إيكواس جوليوس مادا بيو "وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب أفريقيا والمغرب"، مضيفا "لا تتفاجأوا عندما يصل الغاز إليكم".

وتضم مجموعة إيكواس كلا من بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر ومالي في يناير/كانون الثاني 2025.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب (جهة حكومية) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة (هيئة حكومية)، في بيان مشترك، إن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.

⁠⁠وصرح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لوكالة رويترز ⁠⁠بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب أفريقيا عن طريق توسيع توليد الكهرباء، وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية، مع ‌‌مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

كما يهدف المشروع إلى "تعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا .

مراحل المشروع

واكتملت مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي للمشروع، وفي أبريل/نيسان الماضي، وأضافت الجهتان الحكوميتان في نيجيريا والمغرب أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس شركة للمشروع تتخذ من مدينة الدار البيضاء المغربية مقرا لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها مدينة أبوجا النيجيرية، وذلك قبل جذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.

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وأشار البيان إلى أن الخطوة التالية ستكون توقيع ‌‌اتفاق ‌‌بين المغرب وموريتانيا الغنية بالغاز في وقت لاحق بحضور رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في مشروع خط الأنابيب في عام 2028، على أن تُسلّم أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.

ووفق المعطيات الرسمية فإن خط الأنابيب النيجيري المغربي صمم لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من نيجيريا وغرب أفريقيا ‌‌عبر 13 دولة في غرب أفريقيا إلى المغرب، حيث سيتصل بخط أنابيب غاز قائم لتصديره إلى أوروبا.

وستخصص 15 مليار متر مكعب من سعة خط الأنابيب للأسواق المغربية والأوروبية عبر خط أنابيب قائم يربط المغرب بإسبانيا.

وسينطلق أنبوب الغاز من نيجيريا ويصل إلى المغرب بعدما يمر بكل بـ11 دولة هي: بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وتم الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول 2016.