برميل النفط يتجاوز 90 دولارا والدولار يتراجع جراء تصاعد صراع أمريكا وإيران

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، 3% متجاوزة 90 دولارا للبرميل، فيما تراجع مؤشر الدولار مقابل باقي العملات الأجنبية، بينما استقر سعر الذهب في تداولات اليوم، وذلك في ظل توسع نطاق الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما عرقل مرور إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.77 دولار أو 3.14% إلى 90.87 دولاراً لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو/حزيران، وتواصل مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

وسجل خام غرب ⁠⁠تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولاراً للبرميل، مرتفعا 2.35 دولار أو 2.85%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو/حزيران.

وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط خلال مطلع الأسبوع، وشنت الولايات المتحدة هجمات لليلة التاسعة على التوالي ‌‌على إيران، في حين أبلغت الكويت والبحرين عن مزيد من الهجمات الإيرانية، كما تعرضت عدة سفن تجارية لهجمات في مياه الخليج وبحر عمان.

وقال المحلل في بنك باركليز "أماربريت سينغ" في مذكرة "ستوفر الأيام والأسابيع المقبلة صورة أوضح عن المستوى المستدام لصادرات النفط من المنطقة"، وأضاف سينغ "في ظل الوضع الراهن، نعتقد أن أسواق النفط لا تزال متفائلة للغاية ‌‌بشأن التداعيات المحتملة على المخزونات، التي، على عكس ما كان عليه الحال في بداية الحرب، وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية".

وفي سياق متصل، تجاوزت ⁠⁠أسعار ⁠⁠البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة ⁠⁠عتبة أربعة دولارات للغالون اليوم الاثنين، وارتفع ⁠⁠متوسط أسعار البيع بالتجزئة ⁠⁠للبنزين على الصعيد الأمريكي بأكثر من 30% ⁠⁠منذ أن شنت الولايات ⁠⁠المتحدة وإسرائيل حربها على ⁠⁠إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي.

سوق العملات

انخفض الدولار في تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة جلسات، وكانت قد بدأت بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وتراجع الإقبال على المخاطرة.

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وهبط مؤشر الدولار، ⁠⁠الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 100.69 نقطة بعد ارتفاعه أمام معظم نظرائها من العملات العالمية على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وارتفع ⁠⁠اليورو 0.1% إلى 1.14 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأربعاء المقبل. وصعد أيضا الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.34 دولار، فيما استقر الدولار عند 162.3 ين ياباني. وزاد الدولار الأسترالي 0.2% ليصل إلى إلى 0.6996 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملة الصينية ليصل إلى 6.7 يوان في التعاملات الخارجية، وذلك بعد أن أبقت الصين اليوم الاثنين أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع عشر على التوالي ⁠⁠كما كان متوقعا.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة كانت أسعار اليوم كما يلي:

بتكوين: ارتفع 0.2% إلى 64637.89 دولاراً.

إيثر: زاد 0.4% ليسجل 1872.71 دولاراً.

استقر الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل تقييم المستثمرين ⁠⁠للتصعيد في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، في حين أشارت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠⁠إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا للحد من ضغوط الأسعار.

والعلاقة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأسعار المعدن الأصفر علاقة تاريخية وعكسية، فعندما ترفع الأولى يقبل المستثمرون على الدولار والسندات ويتخلون عن الذهب فتنخفض أسعاره في الأسواق العالمية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 4018.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.1% لتناهز 4023.10 دولاراً.

وقال برايان لان المدير في "غولد سيلفر سنترال" إن الحرب "ما تزال مستمرة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ستتجه معدلات التضخم للارتفاع، وهو ما يبقي الذهب تحت الضغط".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كانت تداولات اليوم كما يلي: