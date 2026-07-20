المكسيك تستقبل 3 ملايين سائح خلال كأس العالم 2026

زار نحو 3 ملايين سائح المدن المكسيكية الثلاث التي استضافت مباريات كأس العالم 2026، وذلك في أول تقييم رسمي لأثر البطولة على قطاع السياحة في البلاد، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن وزارة السياحة في المكسيك.

وقالت الوزارة إن الزيارات الأجنبية شكلت نحو 40% من إجمالي 7.5 مليون رحلة إلى المدن الثلاث، وهي مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، في الفترة ما بين 8 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز الجاري.

وحسب تقديرات وزارة السياحة في المكسيك، أنفق السائحون خلال فعاليات البطولة نحو 39.7 مليار بيزو ( 2.2 مليار دولار).

وتوضح بيانات الوزارة أن نحو 3 ملايين سائح قضوا ليلة واحدة على الأقل في فنادق المدن الثلاث، علاوة على نحو 4.5 ملايين زائر لهذه المدن لم يستأجروا غرفا في الفنادق، وكانت رحلاتهم عادة ليوم واحد.

استضافة البطولة للمرة الثالثة

استضافت المكسيك 13 مباراة من أصل 104 مباريات في بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و5 يوليو/تموز الجاري، بما في ذلك المباراة بين المكسيك وإنجلترا في دور الستة عشر التي حظيت باهتمام كبير، وتمكنت إنجلترا من الفوز بها.

وشاركت المكسيك في استضافة بطولة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا، وقبلها استضافت نسختي البطولة في عامي 1986 و1970، مما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي لعبت مباريات في ثلاث بطولات لكأس العالم على ملاعبها.

وسجلت الفنادق في المدن الثلاث التي استضافت البطولة معدلات إشغال تراوحت بين 85% و95% في أيام المباريات، فيما ارتفع متوسط أسعار الغرف بنسبة 51.5%، وفقا لبيانات وزارة السياحة التي أوردتها بلومبيرغ.

وأكدت وزيرة السياحة المكسيكية جوزفينا رودريغيز في مقابلة صحفية، وفق ما ذكرته بلومبيرغ، أن الحكومة تتوقع زيادة في النشاط السياحي في المكسيك بعد الاهتمام الذي حظيت به خلال كأس العالم، مشيرة إلى أن الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تخطط للعمل مع الشركات وسلطات الولايات لدعم النشاط السياحي خارج المدن الثلاث التي استضافت فعاليات البطولة.

حضور الجماهير

يذكر أنه كانت ثمة مخاوف قبل انطلاق البطولة من أن يؤدي تطبيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنظام مختلف لتسعير تذاكر المباريات إلى جعلها بعيدة عن متناول الجماهير العادية، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

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وتراوحت أسعار التذاكر الرسمية المتاحة للبيع العام بين 140 دولاراً و2735 دولاراً لمباريات دور المجموعات، ووصلت إلى 8680 دولاراً للمباراة النهائية، وهي أسعار تفوق بكثير تكلفة تذاكر كأس العالم 2022 في قطر.

وبعد الانتقادات، أعلنت فيفا توفير مجموعة من التذاكر بقيمة 60 دولاراً لكل مباراة للاتحادات الوطنية الـ48 المشاركة.

وسمح سوق إعادة بيع التذاكر التابع لفيفا للبائعين بعرض التذاكر بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الأصلية، ولم يتحكم فيفا في أسعار إعادة البيع، لكنه حصل على نسبة من عمليات البيع.

ورغم كل الانتقادات، واصلت الجماهير الحضور بأعداد كبيرة، حتى في المباريات التي لم تشهد مشاركة منتخبات أو لاعبين من الصف الأول.

وبعد بداية متعثرة شهدت وجود مقاعد خالية خلال مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في مدينة غوادالاخارا، بدأت الملاعب تمتلئ تباعاً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الفنادق في المدن المستضيفة للمباريات.