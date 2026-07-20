ارتفاع أجور الموظفين في ألمانيا بـ5.1% في 2025

كشفت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري للعاملين بدوام كامل في البلاد زاد بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بالعام الذي قبله، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة في متوسط الأجور تعزى إلى الاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين ممثلي العمال وأرباب العمل.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أن ما يعرف بمتوسط الأجر الوسيط للعاملين بدوام كامل زاد بنحو 203 يورو في 2025 ليصل قيمة هذا المتوسط إلى 4217 يورو إجمالا شهريا. في حين بلغ معدل التضخم في عام 2025 قرابة 2.2% في المتوسط.

ومتوسط الأجر الوسيط هو الأجر الذي يقسم العاملين بدوام كامل إلى نصفين متساويين: نصف يتقاضى أجورا أعلى منه، والنصف الآخر يتقاضى أجورا أقل منه، لذلك يعد مقياسا أكثر دقة لمستوى الأجور مقارنة بمتوسط الأجور.

وتمتاز هذه الطريقة في القياس عن المتوسط الحسابي البسيط (متوسط الأجور) بأنها لا تتأثر بالأجور المرتفعة للغاية، مثل دخول أصحاب المليارات، بما يؤدي إلى تشويه النتائج نحو الارتفاع.

بالمقابل فإن متوسط الأجور يتم احتسابه بجمع كل أجور العمال في قطاع ما أو دولة ما، ثم يقسم الناتج على إجمالي عدد العمال، وتبقى المشكلة الأساسية في هذا المؤشر أنه يتأثر بالقيم الكبرى فوجود قلة من أصحاب الأجور المرتفعة جدا يرفع قيمة متوسط الأجور، مما يعطي انطباعا بأن رواتب عموم الأجور مرتفعة بخلاف الواقع.

الرجال والنساء

وقالت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إن النساء في البلاد ما زلن يتقاضين أجورا أقل من الرجال، إذ بلغ الفارق بين الجنسين في عام 2025 نحو 309 يورو ، متراجعا بمقدار 37 يورو مقارنة بعام 2024.

وأرجعت الوكالة استمرار هذا الفارق بالأساس إلى اختلاف المجالات المهنية التي يتركز فيها كل من النساء والرجال، إضافة إلى فترات الانقطاع عن العمل بسبب الظروف الأسرية، التي تؤثر بصورة خاصة على النساء، وتحد من فرص ترقيتهن المهنية لاحقا.

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غير أن دراسة نشرتها أمس الأحد مؤسسة روكوول برلين أظهرت أن الرجال يميلون أكثر من النساء إلى استخدام فرص العمل الخارجية كوسيلة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى من وظائفهم الحالية، مما يساعد على استمرار فجوات الأجور بين الجنسين.

وتفيد تقديرات في الدراسة إلى أن إعادة التفاوض هي السبب في قرابة نصف فجوة الأجور بين الجنسين، وحسب الدراسة نفسها فإن الرجال يكسبون في المتوسط 8% أكثر من النساء اللائي يعملن في نفس مكان العمل والمهنة.

المؤهل التعليمي

ويضطلع مستوى التعليم والتأهيل بدور كبير في تحديد مستوى الدخل في ألمانيا، إذ بلغ متوسط الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو ، في حين يرتفع إلى 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الحاصلين على مؤهل مهني معترف به، فيما بلغ متوسط الأجر الوسيط للأكاديميين 6146 يورو .

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ضمن الفئة الأعلى لدول الاتحاد الأوروبي من حيث الحد الأدنى للأجور حسب بيانات جهاز الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وتنتمي ألمانيا لمجموعة تضم 6 دول يفوق فيها هذا الحد 1500 يورو شهريا، ويتعلق الأمر بكل من لكسمبورغ (2704 يورو) ، ثم إيرلندا (2391 يورو) فألمانيا (2343 يورو) ثم هولندا (2295 يورو) فبلجيكا (2122 يورو) وأخيرا فرنسا (1823 يورو).

في المقابل، تبقى دول بلغاريا ولاتفيا ورومانيا بالترتيب هي أقل دول الاتحاد من ناحية قيمة الحد الأدنى للأجور، وتناهز على التوالي 620 يورو، و780 يورو و735 يورو .