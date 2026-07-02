التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%

أضاف الاقتصاد الأميركي 57 ألف وظيفة غير زراعية فقط في يونيو/حزيران الماضي، في قراءة محدودة لسوق العمل، بينما تغيّر معدل البطالة قليلا عند 4.2%، وفق ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الخميس.

وقال المكتب إن التوظيف واصل الارتفاع في الخدمات المهنية والتجارية، والمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية، في حين فقد قطاع الترفيه والضيافة وظائف خلال الشهر.

وتصدر بيانات التوظيف الأمركية عن مسحين شهريين؛ يقيس الأول أوضاع الأسر في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وخصائص العاطلين، بينما يقيس الثاني الوظائف غير الزراعية وساعات العمل والأجور بحسب القطاعات.

مؤشرات البطالة

بلغ عدد العاطلين عن العمل 7.1 ملايين شخص في يونيو/حزيران، من دون تغير كبير خلال الشهر، كما لم تتغير مؤشرات البطالة كثيرا على أساس سنوي، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل.

وسجل معدل البطالة بين الرجال البالغين 3.9%، وبين النساء البالغات 3.7%، وبين المراهقين 14.6%، كما بلغ 3.6% بين البيض، و6.6% بين السود، و3.9% بين الآسيويين، و5.2% بين ذوي الأصول اللاتينية.

وبقي عدد العاطلين لفترات طويلة، أي الذين لا يعملون منذ 27 أسبوعا أو أكثر، عند 1.9 مليون شخص تقريبا، لكنه ارتفع بنحو 286 ألفا مقارنة بالعام السابق، وشكل هؤلاء 27.3% من إجمالي العاطلين في يونيو/حزيران.

وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل 0.3 نقطة مئوية إلى 61.5%، بينما انخفضت نسبة التوظيف إلى عدد السكان 0.2 نقطة مئوية إلى 59%، في إشارة إلى خروج جزء من السكان من قوة العمل أو تراجع انخراطهم فيها.

كما بقي عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية عند 4.7 ملايين شخص، وهم من يفضلون العمل بدوام كامل لكنهم يعملون جزئيا بسبب تقليص ساعاتهم أو عدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل.

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وبلغ عدد غير المنخرطين في قوة العمل لكنهم يريدون وظيفة 6 ملايين شخص، وهؤلاء لا يحتسبون ضمن العاطلين لأنهم لم يبحثوا بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمسح أو لم يكونوا متاحين للعمل.

القطاعات الرابحة والخاسرة

أضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية 36 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، مواصلا تعافيه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ أضاف القطاع 172 ألف وظيفة منذ ذلك المستوى المنخفض، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل.

وزاد التوظيف في المساعدات الاجتماعية 25 ألف وظيفة، مدفوعا أساسا بخدمات الأفراد والأسر التي أضافت 17 ألف وظيفة، مقارنة بمتوسط زيادة شهرية بلغ 16 ألف وظيفة خلال الأشهر الـ12 السابقة.

كما واصل قطاع الرعاية الصحية اتجاهه الصاعد بإضافة 22 ألف وظيفة، لكنه جاء بوتيرة أبطأ من متوسط المكاسب الشهرية خلال العام السابق البالغ 38 ألف وظيفة، في حين أضافت المستشفيات 9 آلاف وظيفة في يونيو/حزيران.

في المقابل، فقد قطاع الترفيه والضيافة 61 ألف وظيفة، عاكسا ضعفا غير معتاد في التوظيف الموسمي، وقال المكتب إن التوظيف في هذا القطاع لم يحقق تغيرا صافيا يذكر منذ بداية 2026.

ولم تسجل قطاعات رئيسية أخرى تغيرات كبيرة خلال الشهر، ومنها التعدين واستخراج النفط والغاز، والبناء، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمعلومات، والأنشطة المالية، والخدمات الأخرى، والحكومة.

الأجور وساعات العمل

ارتفع متوسط الأجر في الساعة لجميع العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 13 سنتا، أو 0.3%، إلى 37.64 دولارا في يونيو/حزيران، وبلغت الزيادة السنوية في الأجور 3.5%.

وزاد متوسط أجر العاملين في الإنتاج والوظائف غير الإشرافية بالقطاع الخاص 7 سنتات، أو 0.2%، إلى 32.38 دولارا في الساعة.

واستقر متوسط أسبوع العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي عند 34.3 ساعة، بينما تراجع متوسط أسبوع العمل في التصنيع إلى 40.3 ساعة، وزادت ساعات العمل الإضافي إلى 3.2 ساعات.

وخفض المكتب تقديراته السابقة للوظائف في أبريل/نيسان ومايو/أيار معا بنحو 74 ألف وظيفة؛ إذ عُدلت زيادة أبريل/نيسان من 179 ألفا إلى 148 ألف وظيفة، وخفضت زيادة مايو/أيار من 172 ألفا إلى 129 ألف وظيفة.

تباين جغرافي

قال مكتب إحصاءات العمل في بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء عن أوضاع التوظيف والبطالة في المناطق الحضرية خلال مايو/أيار إن معدلات البطالة كانت أقل من مستوياتها قبل عام في 191 منطقة حضرية من أصل 387، وأعلى في 164 منطقة، ودون تغير في 32 منطقة.

وسجلت 47 منطقة حضرية معدل بطالة دون 3% في مايو/أيار، بينما سجلت 7 مناطق معدلات لا تقل عن 8%، وبلغ معدل البطالة الوطني غير المعدل موسميا 4.1% في الشهر نفسه، دون تغير كبير عن العام السابق.

وعلى مستوى الوظائف غير الزراعية في المناطق الحضرية، زاد التوظيف على أساس سنوي في 8 مناطق فقط، وتراجع في 4 مناطق، وبقي دون تغير جوهري في 375 منطقة، مما يعكس أن ضعف زخم التوظيف لم يكن محصورا في قراءة يونيو/حزيران وحدها.