الذهب يرتفع والنفط والدولار يترقبان بيانات أمريكية حاسمة

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، بينما استقر الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد ترسم ملامح توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدراليلفدرالي.

وجاءت التحركات في وقت هدأت فيه مخاوف التضخم بفعل ضعف بيانات التوظيف وانخفاض أسعار الطاقة، إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4068.61 دولارا للأوقية، مرتفعا 0.92%، وقت كتابة هذه السطور، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ 23 يونيو/حزيران، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب إلى 4082.70 دولارا للأوقية.

وجاء صعود الذهب بعد بيانات أظهرت أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 98 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 118 ألف وظيفة، مما عزز رهانات المستثمرين على تباطؤ سوق العمل.

ونقلت رويترز عن المدير في شركة "إيه بي سي ريفاينري"، نيكولاس فرابل قوله إن السوق تتوخى الحذر بشأن البيع على المكشوف عند هذا المستوى المنخفض، مضيفا "نشهد بضع محاولات لاختبار الاتجاه الهبوطي، ويتم رفضها بسرعة كبيرة".

وأضاف فرابل أن بيانات "إيه دي بي" عن الوظائف جاءت أقل قليلا من التوقعات، وهو ما قد يفسر ارتفاع الذهب، إذ يعتقد بعض المستثمرين أن هذه البيانات ستنعكس في أرقام الوظائف غير الزراعية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، فإن الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 64% خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره اليوم.

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وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة إلى نحو 59.74 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين إلى 1622.30 دولارا، وزاد البلاديوم إلى نحو 1230 دولارا.

النفط يتراجع

في المقابل، واصلت أسعار النفط خسائرها بعد إعلان قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ركزت على أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن المحادثات أسفرت عن "تقدم إيجابي" بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد خلال يونيو/حزيران، رغم عدم ظهور مؤشرات على التوصل إلى سلام دائم.

وتراجع خام برنت إلى نحو 71.03 دولارا للبرميل، منخفضاً 0.75%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 68.01 دولارا للبرميل، متراجعا 0.83%، وقت كتابة هذه السطور.

وقالت شركة "هايتونغ فيوتشرز" في مذكرة إن استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز يعزز المنافسة على الحصص السوقية ويدفع الأسعار إلى الانخفاض، في ظل توقعات متزايدة بحدوث فائض في الإمدادات.

وزادت الضغوط بعد تقارير أفادت بأن تحالف أوبك بلس يتجه خلال اجتماعه المرتقب الأحد إلى إقرار زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب بنحو 188 ألف برميل يوميا.

الدولار ينتظر تقرير الوظائف

وفي سوق العملات، استقر الدولار مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأمريكي، بينما بقي الين الياباني قريبا من أدنى مستوياته في 4 عقود، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.18 نقطة، منخفضا 0.21%، بينما سجل الدولار نحو 162.21 ينا وقت كتابة هذه السطور.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر التقرير إضافة 110 آلاف وظيفة خلال يونيو/حزيران، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش إن توقعات التضخم ومخاطر الأسعار تراجعت خلال الأسابيع الماضية، في حين رأى كبير المحللين لدى بنك ميتسوبيشي يو إف جي، أكيهيكو يوكو أنه "إذا تجاوزت بيانات الوظائف توقعات السوق، فربما يرتفع الدولار بوتيرة أسرع".

وكان الين قد سجل 162.84 ينا للدولار خلال التعاملات الليلية، وهو أدنى مستوى له في نحو 40 عاما، قبل أن يقلص بعض خسائره، بينما يتوقع متعاملون أن تمثل عطلة الأسواق الأمريكية يوم الجمعة فرصة محتملة لتدخل السلطات اليابانية في ظل انخفاض السيولة.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بيانات الوظائف الأمريكية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاهات الفائدة الأمريكية، وما يترتب عليها من تحركات في أسواق الذهب والنفط والعملات خلال الفترة المقبلة.