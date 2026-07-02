سجلت شركة تسلا أداء أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سلمت أكثر من 480 ألف سيارة كهربائية، متجاوزة تقديرات المحللين، في مؤشر على تحسن الطلب العالمي رغم استمرار تباطؤ سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة أنها سلمت 480126 سيارة خلال الربع الثاني، مقارنة مع 358023 سيارة في الربع الأول، بينما بلغ إنتاجها 451758 سيارة، ما يعني أن عمليات التسليم تجاوزت الإنتاج، الأمر الذي ساعدها على تقليص المخزون المتراكم من السيارات غير المباعة.

كما ارتفعت تسليمات الشركة بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، لتسجل بذلك ثاني ربع سنوي متتال من النمو على أساس سنوي، منهية اتجاها استمر قرابة عامين من تراجع المبيعات.

وجاءت النتائج أعلى بكثير من توقعات الأسواق، إذ بلغ متوسط تقديرات بلومبيرغ نحو 396 ألف سيارة، بينما تراوحت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى، مثل غولدمان ساكس وباركليز ومورغان ستانلي، بين 413 ألفا و420 ألف سيارة.

وشكلت سيارات موديل 3 (Model 3) وموديل واي (Model Y) الجزء الأكبر من المبيعات، بإجمالي 467762 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المسلمة من الطرازات الأخرى، بما فيها سايبرتراك (Cybertruck) وموديل إس (Model S) وموديل إكس (Model X)، نحو 12364 سيارة.

ويعد هذا أفضل أداء للشركة في الربع الثاني من حيث عدد السيارات المسلمة، وأفضل نتائجها منذ الربع الثالث من عام 2025، عندما اقتربت عمليات التسليم من نصف مليون سيارة.

تبديد المخاوف

وساعدت النتائج على تبديد المخاوف بشأن تراكم المخزون، إذ كانت تسلا قد دخلت الربع الثاني وفي حوزتها أكثر من 50 ألف سيارة غير مباعة من الربع السابق، قبل أن تنجح في خفض هذا المخزون مع تجاوز عمليات التسليم للإنتاج بنحو 28 ألف سيارة.

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ورغم توقعات بانخفاض مبيعات تسلا في السوق الأميركية بنحو 20% على أساس سنوي، نتيجة انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، فإن الطلب القوي في الأسواق الأوروبية، مدعوما بارتفاع أسعار الوقود، ساهم في تعويض هذا التراجع.

ويرى محللون أن هذه النتائج تعزز فرص تسلا في تحقيق نمو خلال عام 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو محدود لا يتجاوز 1% في إجمالي المبيعات السنوية، إلا أنهم يؤكدون أن تقييم الشركة في الأسواق لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رهانات المستثمرين بشأن توسعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، إلى جانب مشروعاتها الفضائية.