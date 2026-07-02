اقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكية

تسلا تتجاوز التوقعات بتسليم أكثر من 480 ألف سيارة في الربع الثاني

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epa12889771 Employees work in the Tesla Gigafactory assembly line, during a government-organized visit, in Shanghai, China, 14 April 2026. Tesla entered the Chinese mainland market in 2013, and on 07 January, 2019, Gigafactory Shanghai broke ground, becoming its first manufacturing facility outside the US by 30 December of the same year. The factory had started delivering 'Made-in-China' Model 3 vehicles. In 2025, Gigafactory Shanghai delivered 851,000 electric vehicles, over half of Tesla's global deliveries that year. The factory serves two roles: manufacturing for the Chinese market and acting as a global export hub. It produces the Model 3, Model Y, and the six-seat Model Y La SUV, which was unveiled in August 2025. China's advanced manufacturing ecosystem and supply chain make Gigafactory Shanghai one of the world's most competitive auto manufacturing sites. EPA/ALEX PLAVEVSKI
تسلا تسجل خلال الربع الأخير ثاني ربع سنوي على التوالي من النمو على أساس سنوي لتنهي سلسلة من التراجعات استمرت لعامين (الأوروبية)
Published On 2/7/2026

سجلت شركة تسلا أداء أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سلمت أكثر من 480 ألف سيارة كهربائية، متجاوزة تقديرات المحللين، في مؤشر على تحسن الطلب العالمي رغم استمرار تباطؤ سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة أنها سلمت 480126 سيارة خلال الربع الثاني، مقارنة مع 358023 سيارة في الربع الأول، بينما بلغ إنتاجها 451758 سيارة، ما يعني أن عمليات التسليم تجاوزت الإنتاج، الأمر الذي ساعدها على تقليص المخزون المتراكم من السيارات غير المباعة.

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كما ارتفعت تسليمات الشركة بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، لتسجل بذلك ثاني ربع سنوي متتال من النمو على أساس سنوي، منهية اتجاها استمر قرابة عامين من تراجع المبيعات.

وجاءت النتائج أعلى بكثير من توقعات الأسواق، إذ بلغ متوسط تقديرات بلومبيرغ نحو 396 ألف سيارة، بينما تراوحت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى، مثل غولدمان ساكس وباركليز ومورغان ستانلي، بين 413 ألفا و420 ألف سيارة.

وشكلت سيارات موديل 3 (Model 3) وموديل واي (Model Y) الجزء الأكبر من المبيعات، بإجمالي 467762 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المسلمة من الطرازات الأخرى، بما فيها سايبرتراك (Cybertruck) وموديل إس (Model S) وموديل إكس (Model X)، نحو 12364 سيارة.

ويعد هذا أفضل أداء للشركة في الربع الثاني من حيث عدد السيارات المسلمة، وأفضل نتائجها منذ الربع الثالث من عام 2025، عندما اقتربت عمليات التسليم من نصف مليون سيارة.

Visitors examine the newly released Tesla Model 3 and Model Y at the Tesla showroom in Yeouido, Seoul, on January 31, 2026. Tesla Korea officially launches the entry-level ''Model 3 Standard RWD'' in the domestic market on January 17, with a starting price of 41.99 million won. With federal and local government subsidies, the effective purchase price drops into the 30 million won range, significantly lowering the barrier for electric vehicle ownership in South Korea. (Photo by Chris Jung/NurPhoto via Getty Images)
شكلت سيارات تسلا موديل 3 وموديل واي الجزء الأكبر من المبيعات بإجمالي تجاوز 467 ألف سيارة (غيتي)

تبديد المخاوف

وساعدت النتائج على تبديد المخاوف بشأن تراكم المخزون، إذ كانت تسلا قد دخلت الربع الثاني وفي حوزتها أكثر من 50 ألف سيارة غير مباعة من الربع السابق، قبل أن تنجح في خفض هذا المخزون مع تجاوز عمليات التسليم للإنتاج بنحو 28 ألف سيارة.

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ورغم توقعات بانخفاض مبيعات تسلا في السوق الأميركية بنحو 20% على أساس سنوي، نتيجة انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، فإن الطلب القوي في الأسواق الأوروبية، مدعوما بارتفاع أسعار الوقود، ساهم في تعويض هذا التراجع.

ويرى محللون أن هذه النتائج تعزز فرص تسلا في تحقيق نمو خلال عام 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو محدود لا يتجاوز 1% في إجمالي المبيعات السنوية، إلا أنهم يؤكدون أن تقييم الشركة في الأسواق لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رهانات المستثمرين بشأن توسعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، إلى جانب مشروعاتها الفضائية.

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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