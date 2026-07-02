الأسواق العالمية تتراجع بقيادة أسهم الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسواق المالية العالمية بصورة جماعية، اليوم الخميس، تقودها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت انعكست سريعا على آسيا وأوروبا، وسط حالة من الحذر والترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتوجهات أسعار الفائدة.

في آسيا تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم بضغط من أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة بيع لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

وانخفض المؤشر نيكي 225 بنسبة 2.5% إلى 68733.15 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس 0.09% بدعم عمليات شراء الأسهم الأرخص، وتراجعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 9.95% و7.44% على الترتيب، كما هبطت كيوكسيا 13.47%.

وقال كوجي تودا، أحد كبار مديري الصناديق في شركة ريسونا لإدارة الأصول: "تمر السوق بتصحيح طبيعي، إذ يبيع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا لتثبيت أرباحهم ويشترون أسهما رخيصة".

الأسواق الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط موجة حذر خيمت على الأسواق العالمية بعد ضغط أسهم الذكاء الاصطناعي، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 638.27 نقطة، وتراجع قطاع التكنولوجيا 1.5%، وقت كتابة هذه السطور.

كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد اختتمت جلسة أمس الأربعاء على انخفاض طفيف مع تراجع قطاع التكنولوجيا، وهبط ناسداك 0.65%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.19%، بينما تراجع داو جونز 0.01%.

وارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بعد تقارير عن مشروع في مجال الخدمات السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.77%، وهو الأعلى منذ منتصف مايو/ أيار، وسط مخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي.

كما شهد الين الياباني تقلبات حادة، إذ ارتفع بشكل مفاجئ مقابل الدولار بعد أن كان قريبا من أدنى مستوياته في 40 عاماً.