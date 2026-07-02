إنتاج الكويت النفطي يقفز إلى 1.65 مليون برميل يوميا

ارتفع إنتاج الكويت من النفط الخام بصورة كبيرة خلال يونيو/حزيران إلى نحو 1.65 مليون برميل يوميا مقارنة مع 580 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، في ظل استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب مصدر مطلع لرويترز.

وقال المصدر إن الإنتاج اليومي واصل الارتفاع خلال النصف الثاني من يونيو، ليبلغ ذروته عند 1.9 مليون برميل يوميا خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، مع استعادة الكويت تدريجيا عمليات التصدير عبر الخليج.

وتعكس الزيادة تعافيا متسارعا في تدفقات النفط الخليجية عبر مضيق هرمز، بعد الاضطرابات التي أعقبت الحرب على إيران، إذ بدأت ناقلات النفط بمغادرة المضيق تدريجيا واستعادت الدول المصدرة جزءا من مستويات إنتاجها.

وكانت الكويت تنتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا قبل أن يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط، إلى خفض إنتاجها، إلى جانب منتجين خليجيين آخرين مثل السعودية والعراق.

وساهم استئناف الملاحة في تقليص أثر الأزمة على صادرات الكويت، التي تعد من أكثر الدول الخليجية اعتمادا على مضيق هرمز لتصدير نفطها الخام، بخلاف السعودية والإمارات اللتين تمتلكان منافذ تصدير بديلة.

وفي 18 يونيو/حزيران، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية رفع جميع إشعارات القوة القاهرة التي كانت قد أصدرتها خلال الحرب، قبل أن تعرض في اليوم التالي شحنات نفطية جديدة للمشترين، في إشارة إلى عودة عمليات التصدير إلى مسارها الطبيعي.

وتزامن تعافي الإنتاج مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، إذ عمقت الأسعار خسائرها بعد نشر بيانات الإنتاج، لتتداول قرب أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير/شباط، مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.