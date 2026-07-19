لم تعد وول ستريت مستعدة لمنح شركات التكنولوجيا الكبرى شيكًا مفتوحًا لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي؛ فبعد موجة بيع قادتها شركات الرقائق، تتحول نتائج الأعمال المنتظرة إلى اختبار لقدرة ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا على إثبات أن مئات المليارات المخصصة لمراكز البيانات والمعالجات بدأت تولد إيرادات وأرباحًا تناسب حجمها، وفق بلومبيرغ.

وتراجع قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي، وخسر ناسداك 100 نحو 4.1%، بينما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 10% مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل/نيسان 2025، مع تحول القلق من تفويت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى الخوف من دفع تكاليف تفوق العوائد الممكنة، وفق بلومبيرغ.

وتستعد شركات ألفابت وتيسلا لإعلان نتائجهما الأربعاء، قبل صدور نتائج مايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون في الأسبوع التالي، فيما تعلن إنفيديا نتائجها في 26 أغسطس/آب، وتمثل الشركات الست الأولى نحو ربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يمنح توقعاتها الاستثمارية أثرًا يتجاوز أسهمها إلى السوق بأكملها.

فاتورة تتضخم

يتوقع محللون جمعت بلومبيرغ تقديراتهم أن تبلغ النفقات الرأسمالية لألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا 725 مليار دولار خلال 2026، قبل أن تقترب من 900 مليار دولار في 2027، في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرون عن الإيراد النتاج من كل دولار يُنفق على الحوسبة، وأثر الإهلاك والطاقة في الهوامش والتدفقات النقدية.

ورفعت ألفابت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2026 إلى ما بين 180 و190 مليار دولار، وتوقعت زيادة كبيرة أخرى في 2027، محذرة من ضغط الإهلاك وتكاليف تشغيل مراكز البيانات والطاقة على الأرباح، لكن إيرادات غوغل كلاود ارتفعت 63% إلى 20 مليار دولار في الربع الأول، وتضاعف رصيد عقودها غير المنفذة تقريبًا إلى 462 مليار دولار، وقفز دخلها التشغيلي إلى 6.6 مليارات دولار.

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ونمت إيرادات منتجات غوغل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو 800%، في حين خفضت الشركة تكلفة تشغيل بعض خدماته بأكثر من 30%. لكن المستثمرين ما زالوا يطالبون ببيانات أوضح تحدد الإيرادات التي يحققها الذكاء الاصطناعي وحده.

الإيرادات ترتفع والهوامش تتراجع

أعلنت مايكروسوفت أن نشاط الذكاء الاصطناعي تجاوز معدل إيرادات سنويًا قدره 37 مليار دولار، بزيادة 123%، وارتفعت إيرادات سحابتها 29% إلى 54.5 مليار دولار، بينما نمت "أزور" 40%، وفي المقابل، تراجع هامش الربح الإجمالي للسحابة من 69% إلى 66%، وتوقعت الشركة انخفاضه إلى نحو 64% في الربع التالي تحت ضغط الاستثمار وزيادة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتخطط أمازون لإنفاق نحو 200 مليار دولار رأسماليًا خلال 2026، وقد ارتفعت مبيعات "أمازون وورك سبيسيز" 28% إلى 37.6 مليار دولار ودخلها التشغيلي إلى 14.2 مليارًا، لكن التدفق النقدي الحر هبط إلى 1.2 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقابل 25.9 مليارًا قبل عام، بعدما زادت مشتريات الممتلكات والمعدات 59.3 مليار دولار، أساسًا بسبب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

أما ميتا فرفعت نطاق إنفاقها الرأسمالي إلى ما بين 125 و145 مليار دولار، يظهر العائد بصورة أساسية في الإعلانات، إذ ارتفعت إيراداتها 33% إلى 56.3 مليار دولار، مع زيادة مرات ظهور الإعلانات 19% ومتوسط العائد لكل إعلان 12%. ويبقى عليها إثبات أن تحسين الإعلانات قادر على تمويل مراكز البيانات ومختبرات الذكاء الفائق دون إضعاف الهوامش.

واتبعت أبل نموذجًا أقل اعتمادًا على الإنفاق الرأسمالي، مستندة إلى رقائق أجهزتها والشراكات مع مزودي النماذج، ودفعت 4.34 مليارات دولار لشراء الممتلكات والمعدات خلال النصف الأول من سنتها المالية، بانخفاض من 6 مليارات قبل عام، بينما سجلت إيرادات فصلية قياسية قدرها 111.2 مليار دولار وتدفقات نقدية تشغيلية تجاوزت 28 مليارًا.