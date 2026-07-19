مرصد إيكو: أزمة هرمز أفقدت العراق 302 مليون برميل نفط

قال مرصد "إيكو عراق" المختص بشؤون الاقتصاد، اليوم الأحد، إن العراق استخرج نحو 440 مليون برميل من النفط في النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ فاقد الإنتاج نحو 302 مليون برميل مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج البالغ 4.1 ملايين برميل يوميا، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في دول المنطقة، ومن أبرزها العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المرصد أن إنتاج العراق النفطي كان في مستوياته الطبيعية في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بمتوسط تجاوز 4.1 ملايين برميل يوميا، قبل أن يتراجع الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأربعة التالية بسبب الحرب والتداعيات التي أثرت على عمليات إنتاج وتصدير الخام العراقي.

وأوضح مرصد "إيكو عراق" أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ قرابة 4.1 ملايين برميل في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم انتقل في الشهر التالي إلى 4.1 ملايين برميل، قبل أن يهوي إلى 1.9 مليون برميل في مارس/آذار، و1.6 مليون برميل في أبريل/نيسان، وبلغ أدنى مستوياته في مايو/أيار عند 1.4 مليون برميل، قبل أن يرتفع نسبيا في يونيو/حزيران إلى 1.5 مليون.

إيجاد حلول وبدائل

ودعا المرصد إلى إيجاد حلول لحماية منشآت إنتاج النفط ومسارات التصدير، بما في ذلك تطوير منافذ تصدير بديلة، مثل مشروع طريق الشام (بين العراق وسوريا)، لضمان استقرار إنتاج النفط وتقليل تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العراقي.

ويحذر محللون في قطاعي الطاقة والجيوسياسة من أن العراق سيكون من أكثر المتضررين إذا ظلت تدفقات النفط من الخليج عند قرابة 50% من مستويات ما قبل الحرب، ما يعادل انخفاضا لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً من الإمدادات الإقليمية.

ويشير المرصد إلى أن بدائل التصدير الحالية بما فيها خطوط الأنابيب الأنابيب، غير قادرة على تعويض الإمدادات المفقودة من التصدير بحرا، خصوصا وأن خيارات التصدير البديلة للعراق عبر تركيا أو سوريا تحتاج من سنتين إلى أربع سنوات لتنفيذ مشاريع مد أنابيب تصدير الخام.