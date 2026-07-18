شركة أبحاث: الصين تمثل أكبر تهديد طويل الأجل لهيمنة سبيس إكس

اعتبرت شركة الأبحاث الأمريكية برنشتاين أن الصين تمثل أكبر منافس طويل الأجل لشركة سبيس إكس، رغم استمرار تفوق الشركة الأمريكية بفارق كبير في تقنيات الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية.

وقالت الشركة، في مذكرة بحثية، إن نجاح الصين مؤخرا في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ لونغ مارش 10B يمثل محطة مهمة في برنامجها الفضائي، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق قبل نحو ستة أشهر من التوقعات السابقة، في إشارة إلى تسارع وتيرة تطور قدرات بكين في إطلاق الصواريخ.

ورغم ذلك، ترى برنشتاين أن الصين لا تزال متأخرة عن سبيس إكس، إذ لم تثبت بعد قدرتها على إعادة استخدام المعززات الصاروخية، بينما تعتمد سبيس إكس على إعادة استخدام معززات فالكون 9 منذ ما يقرب من عقد، ونفذت 165 عملية إطلاق خلال العام الماضي.

وأضافت أن بكين ستحتاج إلى إثبات قدرتها على تنفيذ عمليات إطلاق متكررة بوتيرة سريعة، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع واسعة النطاق، قبل أن تتمكن من منافسة سبيس إكس في معدل الإطلاقات.

ورغم هذا الفارق، ترى برنشتاين أن الصين تبقى التحدي الأكثر جدية على المدى الطويل، مستندة إلى الإمكانات المالية الكبيرة التي توفرها الدولة، وطموحاتها الفضائية، التي تشمل تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030، إلى جانب خطط لنشر أكثر من 200 ألف قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض.

ورأت الشركة أن احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الفضاء يؤسس لسباق فضائي جديد، قد يدفع واشنطن إلى زيادة دعمها لشركة سبيس إكس وغيرها من شركات الصناعات الفضائية الأمريكية.

وأبقت برنشتاين على توصيتها "أداء أفضل من السوق" لسهم سبيس إكس، مع تحديد سعر مستهدف عند 239 دولارا، معتبرة أن ريادة الشركة في تطوير مركبة ستارشيب القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تمثل أبرز عوامل تفوقها على المدى الطويل.