اقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكية

شركة أبحاث: الصين تمثل أكبر تهديد طويل الأجل لهيمنة سبيس إكس

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FILE PHOTO: Founder, CEO, Chairman and Chief Engineer of SpaceX, Elon Musk, speaks via videolink on the day of SpaceX's initial public offering (IPO) at the Nasdaq MarketSite in New York City, U.S., June 12, 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
تفوق سبيس إكس لا يزال يستند إلى خبرتها الطويلة في إعادة استخدام المعززات الصاروخية (رويترز)
Published On 18/7/2026

اعتبرت شركة الأبحاث الأمريكية برنشتاين أن الصين تمثل أكبر منافس طويل الأجل لشركة سبيس إكس، رغم استمرار تفوق الشركة الأمريكية بفارق كبير في تقنيات الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية.

وقالت الشركة، في مذكرة بحثية، إن نجاح الصين مؤخرا في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ لونغ مارش 10B يمثل محطة مهمة في برنامجها الفضائي، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق قبل نحو ستة أشهر من التوقعات السابقة، في إشارة إلى تسارع وتيرة تطور قدرات بكين في إطلاق الصواريخ.

ورغم ذلك، ترى برنشتاين أن الصين لا تزال متأخرة عن سبيس إكس، إذ لم تثبت بعد قدرتها على إعادة استخدام المعززات الصاروخية، بينما تعتمد سبيس إكس على إعادة استخدام معززات فالكون 9 منذ ما يقرب من عقد، ونفذت 165 عملية إطلاق خلال العام الماضي.

وأضافت أن بكين ستحتاج إلى إثبات قدرتها على تنفيذ عمليات إطلاق متكررة بوتيرة سريعة، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع واسعة النطاق، قبل أن تتمكن من منافسة سبيس إكس في معدل الإطلاقات.

epa13032562 The Starlink mission group 10-54 lifts off on a SpaceX Falcon 9 rocket from Space Launch Complex 40 in Cape Canaveral Space Force Station, Cape Canaveral, Florida, USA, 12 June 2026. The Group 10-54 mission carries 29 Starlink V2 Mini Optimized satellites into low Earth orbit. SpaceX is expected to begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SPCX on 12 June. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
المنافسة الأمريكية الصينية تفتح فصلا جديدا من سباق الفضاء العالمي (الأوروبية)

ورغم هذا الفارق، ترى برنشتاين أن الصين تبقى التحدي الأكثر جدية على المدى الطويل، مستندة إلى الإمكانات المالية الكبيرة التي توفرها الدولة، وطموحاتها الفضائية، التي تشمل تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030، إلى جانب خطط لنشر أكثر من 200 ألف قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض.

ورأت الشركة أن احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الفضاء يؤسس لسباق فضائي جديد، قد يدفع واشنطن إلى زيادة دعمها لشركة سبيس إكس وغيرها من شركات الصناعات الفضائية الأمريكية.

وأبقت برنشتاين على توصيتها "أداء أفضل من السوق" لسهم سبيس إكس، مع تحديد سعر مستهدف عند 239 دولارا، معتبرة أن ريادة الشركة في تطوير مركبة ستارشيب القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تمثل أبرز عوامل تفوقها على المدى الطويل.

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المصدر: وكالات

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