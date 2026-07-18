تجارة السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تتجاوز 37 مليار يورو في 2025

بلغ حجم التبادل التجاري في قطاع السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو 37 مليار يورو (42.3 مليار دولار) خلال عام 2025، مدفوعا بنمو صادرات الجانبين، وفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية التي أوردتها وكالة الأناضول.

وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي صدّر إلى تركيا 811 ألفا و957 سيارة جديدة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 24.8% مقارنة بعام 2024، لترتفع قيمة هذه الصادرات إلى 18.8 مليار يورو.

وبذلك، أصبحت تركيا ثالث أكبر سوق لصادرات السيارات الجديدة من الاتحاد الأوروبي، مستحوذة على 11.1% من إجمالي صادرات التكتل في هذا القطاع.

وفي المقابل، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 797 ألفا و721 سيارة جديدة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 18.2 مليار يورو (20.8 مليار دولار)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 18.5%.

وعلى صعيد السيارات الكهربائية، شكلت المركبات الكهربائية 17.4% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى تركيا، في حين لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 1.3% من إجمالي صادرات السيارات التركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت البيانات أن السيارات المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على 49% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق التركية خلال عام 2025.