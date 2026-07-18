انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا وطرابلس تستعين بالقاهرة للتزود بالطاقة

ساد الظلام معظم أنحاء ليبيا منذ مساء أمس الجمعة بعد ⁠⁠انقطاع التيار ⁠⁠الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الأساسية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية وينهار ⁠⁠تردد الشبكة بالكامل، وقد اتفقت طرابلس مع القاهرة على تشغيل الربط الكهربائي بين البلدين لتزويد البلاد بالطاقة.

وأوضح ربيع خليفة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي لوكالة رويترز أن انهيار شبكة الكهرباء جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط ‌‌الناقل جهد 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس غربي البلاد.

وقال المتحدث نفسه إن هذا الفصل تسبب في حدوث تدفق عكسي للطاقة التي كانت متجهة نحو الشبكة الغربية بحمل 350 ميغاوات، مما أدى إلى خروج متتال لوحدات التوليد الرئيسية، وفي مقدمتها محطتا الخليج ومصراتة.

وفي حين لم تحدد الوزارة في بيانها المناطق التي شملها انقطاع التيار الكهربائي، أوضح مراسل الأناضول أن كامل المنطقة الشرقية يشهد حاليا انقطاعا للتيار، فيما تشهد المنطقة الغربية انقطاعا جزئيا.

وتعمل الفرق الليبية ⁠⁠حاليا على إعادة بناء الشبكة تدريجيا إلى جميع المدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وتأثر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالأمر، وقال ربيع خليفة إن الكهرباء انقطعت عن حقول الآبار ‌‌بمنطقتي السرير وتازربو، إضافة إلى محطة ضخ المياه في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

عودة تدريجية

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التيار بدأ يعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم السبت، لكنه أوضح أنه ‌‌اضطر ‌‌إلى تخفيض إمدادات المياه لبعض المدن والمشاريع الزراعية "لمنع تفريغ خط المنظومة الرئيسية من المياه وتجميع مخزون مائي كاف بخزان التجميع والموازنة بأجدابيا".

وأوضحت الوزارة أن التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا إلى مدينة بنغازي ومناطق الجناح الشرقي للبلاد.

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ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة في ليبيا من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل خلال الأسبوع.

وتتوقع الوزارة ⁠⁠تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وشددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات.

الربط مع مصر

وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري أجرى اتصالات مكثفة مع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أحمد مهينة، ورئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، ورئيس التحكم المصري عادل العمري.

وأفضت الاتصالات إلى اتفاق يقضي بالاستعانة بخطوط ⁠⁠الربط الكهربائي المشترك بين البلدين لضمان تزويد الشبكة الليبية بالطاقة اللازمة لإعادة شحن المحطات الرئيسية، وإدخال وحدات التوليد الليبية إلى الخدمة تباعا.

وذكرت الوزارة الليبية في بيان لها أن الفرق الفنية ⁠⁠بقطاع التشغيل والتحكم دخلت في حالة استنفار تام على مدار الساعة، مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة بدأت ⁠⁠تتدفق بالفعل عبر خط الربط المصري.