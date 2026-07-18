العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

وقع العراق أمس الجمعة اتفاقيات غير ملزمة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك بمناسبة انعقاد ⁠⁠قمة الأعمال الأمريكية العراقية التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان "تم توقيع ما مجموعه 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وإعلان شراكة بين جهات من القطاعين العام والخاص في العراق والولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقيات تشمل "تعاونا وشراكات لوزارتي النفط والكهرباء مع شركات "إكسون موبيل"، و"كي بي آر"، و"جي إي فيرنوفا"، و"شل"، و"هاليبرتون"، بالإضافة إلى عدة صفقات تتعلق بإنشاء خط أنابيب للنفط الخام بين العراق وسوريا .

ووقع المسؤولون العراقيون ثلاث اتفاقيات مع شركة شيفرون النفطية الأمريكية، اثنان منها تركز على تعزيز إنتاج النفط في العراق في حقلي غرب القرنة "2 والناصرية النفطيين جنوبي البلاد، والاتفاقيات الثالثة تقضي باستثمار الشركة الأمريكية في خط أنابيب بين العراق وسوريا.

وقد زار رئيس الوزراء العراقي أول أمس الخميس المقر الرئيسي لشيفرون في مدينة هيوستن جنوبي الولايات المتحدة، وقال الزيدي في خطاب ألقاه أمس الجمعة إن "الاقتصاد العراقي يسعى وراء الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وليس مجرد مقاولين لتنفيذ المشاريع.

خط أنابيب جديد

وقال رئيس تطوير الأعمال المؤسسية في شيفرون "جيك سبيرينغ" إن الشركة ستستثمر في خط أنابيب يتيح تجنب المرور عبر مضيق هرمز ويفتح مسارا بديلا لصادرات النفط العراقية. وأضاف أن الخط قد ينقل النفط العراقي إلى بانياس على الساحل الغربي لسوريا المطل على البحر المتوسط.

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كما أعلنت شركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية أنها ستستحوذ على حصة تبلغ 42% من شركة "بي بي" البريطانية في كركوك، لتنضم إلى الأخيرة في مشروع إعادة تطوير أربعة حقول نفطية في الشمال العراقي.

وقال وزير الكهرباء العراقي علي سعيد وهيب أمس إن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية لتنفيذ خطة شاملة لتأمين الطاقة الكهربائية في البلاد، كما وقعت بغداد اتفاقية مع شركة ستارلينك الأمريكية، المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي، لإدخال خدماتها إلى البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم السبت إن الاتفاقات الموقعة مع الجانب الأمريكي تضمنت "مذكرة للتفاهم بين كيزلايت للتكنولوجيا والقطاع الخاص العراقي، وكذلك شركة بيبسيكو، وعدد من الشركات لما يتعلق بمد خطوط الأنابيب النفطية الناقلة إلى بانياس على البحر الأبيض المتوسط، واتفاقيات للشراكة في مجال التعليم، واتفاقيات بين القطاع الخاص في مجال التوريد وصنع الأدوية .

كما وقع العراق اتفاقيتين مع شركة "فريتو لاي" الأمريكية لتطوير القطاع الزراعي، والشراكة مع شركات متخصصة في المجال الزراعي والتجاري والصناعي.

فرع بنك أمريكي

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي لافتتاح فرع له في العراق، وذلك بهدف تمويل المشروعات التي تنفذها الشركات الأمريكية في البلاد.

وجاءت هذه الصفقات خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى أمس الجمعة، وكان الزيدي على رأس وفد حكومي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2026، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويحاول العراق الغني بالنفط تجاوز عقود من الحروب والاضطرابات، ولكنه لا يزال يعاني من ضعف البنية التحتية، وتدهور الخدمات العامة، وسوء الإدارة، وتفشي الفساد. وقد خسرت البلاد في الفترة الأخيرة إيرادات بمليارات الدولارات جراء توقف صادرات النفط جراء الحرب على إيران وتداعياتها وأبرزها إغلاق مضيق هرمز.