الزيدي: تفاهم بغداد وواشنطن لتأهيل 7 مصارف يعزز إصلاح القطاع المالي

رحب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية لتأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الزيدي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إن إعادة تأهيل المصارف السبعة للتعامل عبر قنوات المراسلة المصرفية بالعملات الأجنبية تمهد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وتفتح آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار، مؤكدا استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يعزز مكانة العراق الاقتصادية إقليميا ودوليا.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن إعادة دمج هذه المصارف في منظومة المراسلة المصرفية الدولية ستسهم في استقرار سعر صرف الدينار، وتسهيل تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحديث بنيته التحتية وتعزيز أمنه المالي، وفقا لـالأناضول.

ويأتي هذا التفاهم ضمن نتائج الزيارة الرسمية التي يجريها الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شهدت، الجمعة، توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة، شملت قطاعات حكومية وخاصة، وذلك برعاية رئيس الوزراء العراقي.

وكان الزيدي قد وصل إلى واشنطن، الاثنين الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتوقيع اتفاقيات تعاون، من بينها مذكرات تفاهم في قطاعي النفط والغاز.

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وخلال مشاركته، الجمعة، في مؤتمر أعمال نظمته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، شدد الزيدي على متانة الشراكة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن شركات أمريكية ومؤسسات مالية وصناعية وتكنولوجية.

وفي سياق الزيارة، أعلن الزيدي أيضا توصله إلى اتفاق مع ممثلي مصرف جي بي مورغان على افتتاح فرع للمصرف في العراق، بهدف تمويل المشروعات التي تنفذها الشركات الأمريكية داخل البلاد، وفقا لـوكالة الأنباء الألمانية.