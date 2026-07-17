أسعار البنزين تعاود الارتفاع في أمريكا مع تجدد مواجهة إيران

يقترب سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا من نحو 4 دولارات للغالون مع تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة الذي يعاني من نقص الإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للغالون أمس الخميس، وفقا لبيانات "الجمعية الأمريكية للسيارات"، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط.

وأضافت بلومبيرغ أن أسعار بنزين السيارات في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ اندلاع حرب إيران، التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز، ونقص المعروض العالمي من النفط.

وأوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا، نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة، زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات.

ونقلت بلومبيرغ عن توماس ويناندي، كبير الباحثين الاقتصاديين في شركة "أبسايد"، وهي تطبيق يتيح استرداد جزء من قيمة المشتريات عند تعبئة الوقود، قوله إنه عادة ما يكون يوليو/تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاما بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحا أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات، وعدم استقرارها، يزيد الضغوط على المستهلكين.

ارتفاع التضخم

يعزز ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للغالون المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وذلك بعد أن تباطأ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود.

وحسب تقرير بلومبيرغ، من المتوقع أن ترفع زيادة الأسعار الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز عليها الحزب الديمقراطي في انتقاده لسياسات ترمب وتأثيرها على مستويات المعيشة.

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وارتفعت أسعار النفط بنحو ⁠⁠⁠⁠2% اليوم ⁠⁠⁠⁠الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجددا، بالإضافة إلى ⁠⁠⁠⁠ظهور تهديد جديد لحركة الشحن عبر الإغلاق المحتمل لمضيق باب المندب في البحر الأحمر.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.85% إلى 87.45 دولارا، وقت كتابة هذه السطور، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.9% إلى 82 دولارا للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان بنحو 13% هذا الأسبوع، ‌‌‌‌ويتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، كما يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، حسب رويترز.

وأدى انهيار الاتفاق المؤقت لوقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد كبير في تدفقات النفط من المضيق. وطلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر أيضا إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء ⁠⁠⁠⁠في إيران.

وقالت إيران إنها شنت ضربات جديدة على منشآت أمريكية ⁠⁠⁠⁠في الشرق الأوسط اليوم الجمعة، بما شمل أول ⁠⁠⁠⁠هجوم مباشر على سوريا، بعد تنفيذ الولايات المتحدة لضربات على منشآت عسكرية إيرانية لسادس ليلة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن القوات الأمريكية بدأت موجة جديدة من الضربات على إيران.