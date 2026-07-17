اقتصاد|طاقة|الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار البنزين تعاود الارتفاع في أمريكا مع تجدد مواجهة إيران

حفظ

LONDON, ENGLAND - MAY 21: A person fills their car with fuel at a petrol station in Victoria on May 21, 2026 in London, United Kingdom. Fuel prices remain volatile as peace talks have stalled between the US and Iran in recent weeks. As a result, traffic through the Strait of Hormuz continues to be restricted, impacting the global supply chain of around one fifth of the world's petroleum. In the face of rising costs of fuel, the UK government has eased sanctions on Russian oil and liquefied natural gas (LNG) with a trade license that allows the import of Russian jet fuel and diesel refined in third countries, as well as the shipping of some LNG from Russia. (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
زيادة سعر وقود السيارات مع زيادة الطلب عليه خلال موسم العطلات (غيتي)
Published On 17/7/2026
|
آخر تحديث: 20:22 (توقيت مكة)

يقترب سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا من نحو 4 دولارات للغالون مع تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة الذي يعاني من نقص الإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للغالون أمس الخميس، وفقا لبيانات "الجمعية الأمريكية للسيارات"، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت بلومبيرغ أن أسعار بنزين السيارات في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ اندلاع حرب إيران، التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز، ونقص المعروض العالمي من النفط.

وأوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا، نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة، زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات.

ونقلت بلومبيرغ عن توماس ويناندي، كبير الباحثين الاقتصاديين في شركة "أبسايد"، وهي تطبيق يتيح استرداد جزء من قيمة المشتريات عند تعبئة الوقود، قوله إنه عادة ما يكون يوليو/تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاما بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحا أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات، وعدم استقرارها، يزيد الضغوط على المستهلكين.

US President Donald Trump points after addressing the nation from the East Room of the White House in Washington, DC on July 16, 2026.
ترمب يواجه ضغوطا لتخفيض أسعار وقود السيارات (الفرنسية)

ارتفاع التضخم

يعزز ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للغالون المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وذلك بعد أن تباطأ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود.

وحسب تقرير بلومبيرغ، من المتوقع أن ترفع زيادة الأسعار الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز عليها الحزب الديمقراطي في انتقاده لسياسات ترمب وتأثيرها على مستويات المعيشة.

إعلان

وارتفعت أسعار النفط بنحو ⁠⁠⁠⁠2% اليوم ⁠⁠⁠⁠الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجددا، بالإضافة إلى ⁠⁠⁠⁠ظهور تهديد جديد لحركة الشحن عبر الإغلاق المحتمل لمضيق باب المندب في البحر الأحمر.

A vessel at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam,Oman, July 15, 2026. REUTERS/Stringer
تعطل الملاحة بمضيق هرمز يرفع أسعار النفط (رويترز)

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.85% إلى 87.45 دولارا، وقت كتابة هذه السطور، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.9% إلى 82 دولارا للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان بنحو 13% هذا الأسبوع، ‌‌‌‌ويتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، كما يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، حسب رويترز.

وأدى انهيار الاتفاق المؤقت لوقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد كبير في تدفقات النفط من المضيق. وطلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر أيضا إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء ⁠⁠⁠⁠في إيران.

وقالت إيران إنها شنت ضربات جديدة على منشآت أمريكية ⁠⁠⁠⁠في الشرق الأوسط اليوم الجمعة، بما شمل أول ⁠⁠⁠⁠هجوم مباشر على سوريا، بعد تنفيذ الولايات المتحدة لضربات على منشآت عسكرية إيرانية لسادس ليلة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن القوات الأمريكية بدأت موجة جديدة من الضربات على إيران.

المصدر: بلومبيرغ + رويترز

إعلان