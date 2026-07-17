مجموعة ترمب الإعلامية تبيع حق الوصول السريع لمنشورات الرئيس

تستعد المجموعة الإعلامية التابعة لأسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبيع خدمة تتيح للمؤسسات المالية الوصول الفوري إلى منشوراته على منصة "تروث سوشيال"، في خطوة قد تمنح شركات التداول الأسرع فرصة للاستجابة قبل غيرها للأخبار التي تحرك الأسواق.

وأعلنت مجموعة "ترمب ميديا آند تكنولوجي" الخميس إطلاق خدمة جديدة باسم "تروث آيه بي آي"، تتيح الوصول الفوري إلى المنشورات الصادرة عن الحسابات الأعلى تصنيفا على منصة "تروث سوشيال".

وتمتلك أسرة ترمب حصة الأغلبية في هذه المجموعة الإعلامية، والتي بدورها تسيطر على منصة تروث سوشيال، التي يتابع ترمب عليها 12.9 مليون فرد، وينشر الرئيس الأمريكي عليها أيضا مقاطع فيديو وصورا مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن المدير التنفيذي المؤقت لمجموعة ترمب الإعلامية، كيفين ماكجرن، أن بيع حق الوصول الفوري لمنشورات ترمب على منصة تروث سوشيال يأتي في إطار إستراتيجية المجموعة "لتحقيق العوائد المالية من الأصول التي تمتلكها"، وفق وصفه.

تأثير منشورات ترمب على الأسواق

وأوضحت الصحيفة أن منشورات ترمب على منصة تروث سوشيال لها تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث يمكن أن تؤدي إلى مكاسب أو خسائر بمليارات الدولارات، خاصة أن الخوارزميات التي تعتمد عليها شركات التداول تقوم بالاستجابة لمنشورات ترمب بشكل آلي وفوري.

ونقلت شبكة سي إن بي سي الأمريكية عن بيان لمجموعة ترمب الإعلامية أن الخدمة الجديدة قد صممت بشكل خاص للمؤسسات "الأكثر تأثراً بتكلفة تأخر المعلومات"، مثل شركات التداول في بورصة وول ستريت في نيويورك التي تعتمد على الخوارزميات.

وأضافت سي إن بي سي أن هذه الخدمة الجديدة سوف توفر مصدر دخل إضافي لمجموعة ترمب الإعلامية في الوقت الذي تواجه فيه منافسة حادة من منصات التواصل الأكبر حجما.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن بعض منشورات ترمب على تروث سوشيال أدت إلى صدمة في الأسواق العالمية مثل الإعلان عن الرسوم الجمركية، فيما وصفه ترمب "بيوم التحرير"، أو فرض قيود تجارية على الصين، مما جعلها محل اهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية والمتداولين في البورصات.

وفي السياق أوضحت صحيفة الغارديان أن ترمب يمتلك بشكل غير مباشر حوالي 53% من مجموعة ترمب الإعلامية، وذلك من خلال أسهم نقلها إلى صندوق خاص قبل عودته للبيت الأبيض، الأمر الذي يعني أنه يمتلك حاليا نحو 1.41 مليار دولار من أصول هذه المجموعة، التي تبلغ قيمتها السوقية 2.67 مليار دولار.

وحقق ترمب نحو 2.2 مليار دولار من المكاسب خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، وفق ما ذكرته الغارديان، وذلك وفقا لإفصاح مالي إلزامي قدمه ترمب.