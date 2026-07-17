"شي إن" تقترب من الإدراج في هونغ كونغ بتقييم يصل إلى 50 مليار دولار

اقتربت شركة الأزياء الصينية شي إن (Shein) من تنفيذ طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، بعدما حصلت على موافقة لجنة الإدراج في البورصة، في خطوة تمهد لأحد أكبر وأبرز الاكتتابات العامة في المركز المالي الآسيوي خلال السنوات الأخيرة، بحسب مصادر تحدثت إلى وكالة رويترز.

وقالت المصادر إن الشركة تستهدف نشر نشرة الإصدار الأولية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 يوليو/تموز، على أن يبدأ الاكتتاب المحتمل في أواخر أغسطس/آب، مع استمرار التحضيرات وعقد اجتماعات تسويقية مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الجدول الزمني لا يزال قابلا للتعديل وفقا لأوضاع السوق.

ويأتي الإدراج المرتقب بعد تعثر محاولات سابقة لإدراج الشركة في نيويورك ولندن بسبب تدقيق الجهات التنظيمية، ما يجعل الطرح في هونغ كونغ اختبارا مهما لشهية المستثمرين تجاه صفقات الشركات الاستهلاكية الكبرى.

وتسعى "شي إن" إلى تقييم يتراوح بين 40 و50 مليار دولار، وهو أقل بكثير من التقييم البالغ 100 مليار دولار الذي حصلت عليه في جولة تمويل عام 2022 عند بدء مساعيها للإدراج في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة ضغوطا على نمو المبيعات وهوامش الربحية بعد فرض رسوم جديدة على الطرود التجارية الإلكترونية في أوروبا، رغم تحقيقها إيرادات عالمية تجاوزت 40 مليار دولار العام الماضي، وصافي ربح اقترب من ملياري دولار، وفقا لمصادر رويترز.