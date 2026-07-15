الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكيا

تتجنب شركات الشحن البحري استخدام نظام العبور الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي في مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطقم وعدم كفاية الضمانات الأمنية، حسبما نقلت رويترز عن 7 مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحري.

وكانت السفن تعبر المضيق لعقود عبر ممرات آمنة أقرتها المنظمة البحرية الدولية عام 1968، إلا أن تلغيم إيران لهذه المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط أجبر السفن على استخدام مسارين مؤقتين بمحاذاة السواحل الإيرانية أو العمانية.

وسبق أن أطلقت الولايات المتحدة، خلال يونيو/حزيران الماضي، نظاما لتنسيق عبور السفن عبر المضيق، مستخدمة طائرات مسيرة وزوارق وطائرات مروحية لتأمين مرور الناقلات والحفاظ على تدفق صادرات النفط الخليجية، ما ساعد آنذاك في تصدير عشرات الملايين من براميل النفط والحد من اضطرابات أسواق الطاقة.

لكن مصادر في القطاع قالت إن شركات الشحن أصبحت أكثر تحفظا، خاصة بعد تعرض عدد من السفن لهجمات في المسار العماني، الذي يشمله النظام الأمريكي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجمات استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين، بينما أظهر تحليل استند إلى بيانات تابعة للأمم المتحدة تعرض 5 سفن، بينها 3 ناقلات نفط عملاقة وناقلة غاز طبيعي مسال وناقلة حاويات، لهجمات في المياه العمانية منذ السابع من يوليو/تموز.

مخاوف أمنية

قال أحد مسؤولي شركات الشحن إن شركته قررت الامتناع عن الإبحار عبر المضيق بسبب تدهور الوضع الأمني والمخاوف على سلامة الطواقم، في حين رأى محللون أن استمرار قدرة إيران على استهداف السفن في المسار العماني يحد من فعالية الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة.

ورغم ذلك، قال مسؤول دفاع أمريكي إن أكثر من 100 سفينة نسقت مباشرة مع الجيش الأمريكي لعبور المضيق خلال الأيام السبعة الماضية، بينما عبرت أكثر من 300 سفينة المنطقة، مؤكدا أن الجهود الأمريكية ساعدت في استمرار حركة الملاحة، وإن بقيت أقل من مستوياتها قبل الحرب.

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وفي المقابل، هددت إيران بتوسيع نطاق القيود على طرق تصدير الطاقة بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على موانئها، ولوحت بإمكانية استخدام الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، ما قد يهدد اثنين من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

كما أفادت مصادر في قطاع الشحن بأن نحو 9 ناقلات غاز طبيعي مسال تديرها شركات يونانية أصبحت عالقة داخل الخليج بعد دخولها عبر مضيق هرمز لتحميل شحناتها، في حين تعرضت ناقلتان أخريان لهجمات خارج المضيق منذ مطلع يوليو/تموز.

وفي ظل استمرار التصعيد، رفع المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تقوده البحرية الأمريكية، مستوى المخاطر التي تواجه السفن في مضيق هرمز من "كبيرة" إلى "شديدة"، بينما أوصت شركتا الأمن البحري اليونانيتان "ديابلوس" و"ماريسكس" شركات الشحن بتأجيل الرحلات، مؤكدتين أن المرور عبر المضيق لا يزال يفتقر إلى مستوى مقبول من الأمان.

حركة الشحن

أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع السفن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفع بشكل طفيف الثلاثاء، قبل ساعات من إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، إلا أن معظم حركة العبور كانت مرتبطة بإيران، في حين استمرت حركة الشحن الخليجية عند مستويات منخفضة.

وحسب البيانات، عبرت 11 سفينة المضيق، منها تسع سفن استخدمت المسار الإيراني، بينها ثلاث ناقلات نفط فارغة، فيما غادرت ناقلة نفط عملاقة محملة بنحو مليوني برميل من الخام الإيراني، إضافة إلى ناقلة منتجات نفطية مكررة، وناقلتي غاز بترولي مسال، وناقلة ميثانول، وسفينة بضائع جافة.

في المقابل، لم تسجل أي حركة واضحة لناقلات متجهة لتحميل النفط أو الغاز من بقية المنتجين الخليجيين، في مؤشر على استمرار تباطؤ حركة الشحن منذ تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، علما بأن مضيق هرمز كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقالت الولايات المتحدة إن إيران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من عشرة من أفراد الأطقم.

ويرى بنك غولدمان ساكس أن المرحلة المقبلة من تعافي صادرات النفط الخليجية ستكون أبطأ من المرحلة الأولى حتى في حال انحسار التوترات، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض حركة السفن عبر المسارين العماني والدولي يعكس تردد شركات الشحن في استخدام الممرات غير الإيرانية بسبب استمرار المخاطر الأمنية.