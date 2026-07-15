أفاد موقع فوربس بأن أسهم شركة "آي بي إم" (IBM) الأمريكية انخفضت بنسبة 25.2% لتصل إلى نحو 217 دولاراً للسهم بنهاية المعاملات أمس الثلاثاء، وتجاوزت بذلك نسبة الهبوط المسجلة خلال يوم "الاثنين الأسود" الشهير في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1987، حين تراجع سهم الشركة بنسبة 23%.

وأوضح موقع فوربس أن الانخفاض الحاد في أسهم شركة "آي بي إم" تسبب في انخفاض قيمتها السوقية بنحو 67 مليار دولار، لتصل إلى نحو 205 مليارات دولار.

من جهتها أوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن أسهم شركة "آي بي إم" تراجعت بعد أن تحول المستثمرون إلى التركيز على شراء أسهم الشركات التي تستثمر في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن الشركة كانت تتوقع مبيعات قوية لأجهزة الحاسوب التي تنتجها، والبرامج المرتبطة بها، لكن عملاءها من الشركات تحولوا نحو شراء ما يحتاجون إليه من أجهزة من مصادر أخرى.

وأقر المدير التنفيذي للشركة أرفيند كريشنا بالمشكلات التي تواجه نشاطها، ونقلت فايننشال تايمز عنه قوله "إننا تعثرنا في هذا الربع (الربع الثاني من عام 2026) ولم نتمكن من التكيف والتحرك بالسرعة الكافية، وتعذر إتمام العديد من الصفقات الكبرى ضمن الوقت المنتظر".

وأعلنت الشركة انخفاض إيرادات قطاع البنية التحتية بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها جاءت أقل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 17.8 مليار دولار.

وكانت شركة "آي بي إم" حققت إيرادات بقيمة 67.5 مليار دولار في عام 2025، وفق موقع إنفستوبيديا ، وكان مصدرها الأول مبيعات الشركة للبرمجيات، التي تمثل 43% من إيراداتها، فيما بلغت إيرادات قطاع الاستشارات بها 32% ثم إيرادات البنية الأساسية نحو 24% من إيراداتها.

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وأشار موقع فوربس إلى أن شركات البرمجيات بشكل عام، وليس فقط شركة "آي بي إم"، تعاني من تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتراجع الطلب على منتجاتها، مما أدى إلى تراجع أسهمها.

التحول لشراء الأجهزة

بدوره نقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن كريشنا قوله إن العامل الرئيسي وراء الأداء الذي جاء دون التوقعات هو خفض العملاء إنفاقهم على منتجات الشركة، وإعادة ترتيب أولويات إنفاقهم الرأسمالي للتركيز على شراء الخوادم وأنظمة التخزين والذاكرة، وذلك استباقاً للزيادات المتوقعة في الأسعار.

وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر" أن احتمال حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار دفع عملاء شركة "آي بي إم" إلى إعطاء الأولوية لشراء الأجهزة على حساب شراء البرمجيات التي كانت الشركة تتوقع بيعها.

وقال كريشنا في رسالته إلى المستثمرين إنه على الرغم من أن الشركة كانت تتوقع بعض التغيرات في أنماط إنفاق العملاء، فإنها "لم تتوقع إعادة ترتيب الإنفاق الرأسمالي" بهذا الشكل.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" إلى أن ما يدفع أسهم شركات البرمجيات إلى الانخفاض هو تغير في أنماط الإنفاق ناجم عن نقص عالمي في رقائق الذاكرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة منذ أواخر عام 2025.

وأوضح الموقع أن الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الشرائح الإلكترونية، مثل "سامسونغ" و"مايكرون"، حولت تركيزها الإنتاجي نحو الرقائق المتخصصة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تعاقدها على بيع منتجاتها بالكامل خلال عام 2026.