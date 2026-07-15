تراجعت ‌‌أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة ⁠⁠السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ⁠⁠مما ألقى بظلاله على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4025.35 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير.

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.9% إلى 4033.12 دولارا.

وقفز الذهب بأكثر من 2% إلى 4100.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى في ‌‌أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران مع تراجع أسعار الطاقة.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور ⁠⁠الأسبوع المقبل ما

لم تستأنف طهران المفاوضات، في ⁠⁠أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وقال محلل الأسواق لدى أواندا، كيلفين وونغ "أعتقد أن السوق تخطت الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي تعد مؤشرا متأخرا نوعا ما. ترمب يواصل ⁠⁠فرض الحصار على السفن التي تخرج من مضيق

هرمز، مما يتسبب في ارتفاع أسعار ⁠⁠النفط ويجعل الذهب تحت ضغط".

ويمكن أن ⁠⁠يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مفاقمة المخاوف بشأن التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات التضخم ‌‌لكنه يفقد جاذبيته في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة في ‌‌المعاملات الفورية ‌‌0.3% إلى 58.48 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1635.56 دولارا.

زاد البلاديوم 0.2% إلى 1307.11 دولارا.

الدولار تحت ضغط

واصل الدولار هبوطه اليوم الأربعاء بعد انخفاضه ⁠⁠عن أعلى ⁠⁠مستوى في أسبوعين، إذ أدت بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع إلى تراجع تقديرات رفع ⁠⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم المخاوف من أن زيادة أسعار النفط ربما ⁠⁠تفاقم مخاطر التضخم.

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استقر الدولار عند 162.2 مقابل الين.

ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني 0.1% ليتداولا عند 1.1431 دولار و1.3416 دولار على التوالي.

سجل الدولار النيوزيلندي ‌‌أداء جيدا عند 0.5818 دولار محوما حول أقوى مستوى في شهر.

استقر الدولار الأسترالي عند 0.6987 دولار.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات أخرى- انخفاضا طفيفا عند 100.8 نقطة بعد أن هبط 0.35% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر تراجع ⁠⁠في ما يقرب من أسبوعين، مما ⁠⁠قاد إلى انخفاض المؤشر عن أعلى مستوى له منذ 2 يوليو/تموز.