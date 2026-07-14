اقتصاد|طاقة|اليابان

موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع

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TOKYO, JAPAN - JULY 14 : Pedestrians walk with an umbrella and a hand fan during hot weather in Tokyo, Japan, July 14, 2026. Temperatures in central Tokyo were forecast to reach 34 degrees Celsius. (Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images)
مشاة يسيرون حاملين مظلة ومروحة يدوية خلال طقس حار في طوكيو (غيتي)
Published On 14/7/2026

ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع، مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد، بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة تجدد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وصعد متوسط سعر الكهرباء على مستوى اليابان في سوق اليوم التالي إلى 20.13 ينا (نحو 13 سنتا) لكل كيلوواط/ساعة يوم الثلاثاء، بزيادة 64% مقارنة بالأسبوع السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل يونيو/حزيران، وفق بيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية.

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وتدير بورصة اليابان للطاقة الكهربائية السوق الفورية التي تُباع فيها الكهرباء للتسليم في اليوم التالي، وتُحدد أسعارها على فترات زمنية مدتها 30 دقيقة، بما يعكس التغيرات السريعة في الطلب وتكاليف تشغيل محطات التوليد.

FILE PHOTO: Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, July 9, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
سفن في مضيق هرمز  (رويترز)

الحرارة واستهلاك الكهرباء

وسجلت طوكيو اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة لها منذ بداية العام، في حين تشير توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى استمرار الأجواء الحارة في منطقة كانتو كوشين، التي تضم العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وأظهرت سجلات الوكالة أن درجات الحرارة في طوكيو ارتفعت تدريجيا خلال الأيام السابقة، بعدما تجاوزت 31 درجة مئوية بين 9 و11 يوليو/تموز، قبل اشتداد موجة الحر خلال الأسبوع الجاري.

هرمز وكلفة الغاز

يؤدي تجدد الاضطرابات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد اليابانية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 10% خلال الأسبوع الأخير، مع تعطل الشحنات القادمة من الخليج العربي، حسبما ذكرت بلومبيرغ، مما يضيف ضغوطا مباشرة على تكلفة توليد الكهرباء في اليابان التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، بينما شكلت الشحنات العابرة منه قرابة 27% من إجمالي واردات آسيا من الغاز المسال خلال 2025، وفق وكالة الطاقة الدولية.

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وقالت الوكالة إن أزمة الشرق الأوسط غيرت بصورة كبيرة توقعات سوق الغاز العالمية، بعدما أدى تعطيل الشحن عبر هرمز منذ مارس/آذار إلى صدمة في الإمدادات وارتفاع تقلبات الأسعار وتأجيل موجة كانت متوقعة من المعروض الجديد للغاز المسال.

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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