وزير النفط: صادرات إيران مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأمريكية

⁠قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد ⁠⁠عبر حسابه الرسمي على ⁠⁠تيليغرام -اليوم الثلاثاء- إن صادرات النفط الإيرانية متواصلة كالمعتاد رغم ‌‌قرار الأسبوع الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان ساريا لمدة 60 يوما من العقوبات ⁠⁠الأمريكية المفروضة على قطاع ⁠⁠النفط.

وأضاف باك نجاد أن وزارة النفط ⁠⁠حافظت لسنوات على ⁠⁠آليات للحد ⁠⁠من تأثير العقوبات الأمريكية، وأن صادرات النفط الإيرانية ‌‌لن تواجه أي مشاكل رغم إلغاء الإعفاءات.

وعقب تعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه، ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، في خطوة تعيد فرض القيود على صادرات الخام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -وقتها- إنها ستمنح فترة انتقالية تنتهي في 17 يوليو/تموز الحالي لاستكمال المعاملات النفطية التي كانت مسموحة بموجب الترخيص الذي جرى إلغاؤه.

ويشكل النفط المصدر الرئيس للعملات الأجنبية لإيران، إذ يوفر للحكومة مليارات الدولارات التي تمول الإنفاق العام، فيما تمكنت طهران خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على صادراتها، خصوصا إلى الصين، رغم العقوبات الأمريكية، ما يجعل أي تشديد جديد للقيود ضاغطا على المالية العامة والاقتصاد الإيراني.

وكانت إيران تصدر قرابة 6 ملايين برميل يوميا عام 1979، بينما تواجه حاليا صعوبة في تثبيت مستوى مليوني برميل للتصدير، مع قدرة إنتاجية كلية قد تصل إلى ما بين مليونين و4 ملايين برميل يوميا.